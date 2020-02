Justin Bieber enamora bailando 'Baby' con niños, junto a James Corden

Se ha cumplido ya una semana desde que Justin Bieber lanzó su nuevo álbum. 'Changes' llegaba sin hacer mucho ruido, con pasos demasiado sigilosos para tratarse de un artista tan global como Justin Bieber. Así, el equipo de promoción del cantante no ha cejado en el empeño de llevar el single ('Yummy') al número uno de las listas a base de 'challenges' con los fans, a los que incluso pedía que reprodujesen el tema mientras dormían. Unas súplicas que han levantado suspicacias y han dejado comentarios negativos en las redes.

Sin embargo, no se puede negar que el cantante tiene detrás una legión de fans que siguen fielmente su día a día, y recientemente confesaba que padecía la enfermedad de LYME, que le provoca dolores y agotamiento. También ha asegurado en numerosas ocasiones que ha luchado y continúa luchando contra la tristeza, la depresión y la ansiedad.

Como parte de una estrategia de promoción -además de que tener a Justin Bieber en tu programa de prime time es un éxito de audiencia asegurado-, el cantante acudido toda la semana al show de James Corden, The Late Late Show. Y es que la Justin Bieber Week ha tenido de todo: Carpool Karaoke, el juego de las 'asquerosas delicias' y el baile con niños que ha encandilado a las redes.

Justin Bieber y James Corden intentan -con mucha guasa- repetir los movimientos de unos mini coreógrafos muy simpáticos.

En el Carpool Karaoke Justin y Corden corearon Yummy, Intentions y también algunos clásicos como Love Yourself y How Many Promises, be honest girl.

Saliva de pájaro, yogurt de hormiga... ¡Alucina con las cosas asquerosas que se han comido en el reto Spill Your Guts or Fill Your Guts! ('derrama tus agallas o llena tus agallas')