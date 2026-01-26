Kanye West pide perdón por sus actitudes racistas y antisemitas y lo asocia a un trastorno bipolar

Desde hace años, la figura de Kanye West, conocido también como Ye, ha estado relacionada con actitudes de carácter antisemita, racista e incluso polémicas con otras celebridades, entre la que se incluye su exmujer Kim Kardashian.

Sin embargo, el rapero ha sorprendido con la publicación de una carta en The Wall Street Journal en la que se disculpa con todas las personas a las que lastimó en el pasado.

Según Kanye West, estas actitudes habrían sido ocasionadas por un accidente de coche que sufrió en 2002 y que dañó su lóbulo frontal derecho. Esta herida interna no fue detectada hasta 2023 y podría ser la responsable de un trastorno de bipolaridad con episodios maníacos.

Un daño interno

"No se realizaron estudios completos, los exámenes neurológicos fueron limitados y nunca se planteó la posibilidad de una lesión en el lóbulo frontal", confiesa en la carta el rapero. "Ese error médico causó un grave daño a mi salud mental y derivó en mi diagnóstico de trastorno bipolar tipo 1".

Cuando este trastorno fue diagnosticado, West recurrió inevitablemente a una reacción muy humana: la negación. "Cuando estás en un episodio maníaco, no crees que estés enfermo. Crees que todos los demás están exagerando. Sientes que ves el mundo con más claridad que nunca, cuando en realidad estás perdiendo completamente el control".

"Lo más aterrador de este trastorno es lo persuasivo que es cuando te dice: no necesitas ayuda. Te deja ciego, pero convencido de que tienes claridad. Te sientes poderoso, seguro e imparable", confiesa el cantante, quien también asegura que "perdió el contacto con la realidad".

El auge de su actitud nociva

Y es que a raíz de este suceso, el artista reconoce que dijo e hizo cosas de las que ahora se arrepiente: "A algunas de las personas que más amo, las traté peor. Ustedes soportaron miedo, confusión, humillación y el agotamiento de intentar amar a alguien que, a veces, era irreconocible. Mirando hacia atrás, me desconecté de mi verdadero yo".

En el escrito, el cantante también ha hecho mención a una de sus mayores polémicas: el ensalzamiento del nazismo y del símbolo de la esvástica. "Me arrepiento y me avergüenzo profundamente de mis acciones en ese estado, y estoy comprometido con la rendición de cuentas, el tratamiento y un cambio significativo. Sin embargo, eso no excusa lo que hice. No soy nazi ni antisemita. Amo al pueblo judío".

Por otra parte, también atacó a la propia comunidad negra, a la cual él mismo pertenece y a la que, según él, ha fallado, a pesar de que le "sostuvo a lo largo de todos los altibajos y de los momentos más oscuros".

Un estado transitorio

"A principios de 2025, caí en un episodio maníaco de cuatro meses de duración, con comportamientos psicóticos, paranoides e impulsivos que destruyeron mi vida. A medida que la situación se volvió cada vez más insostenible, hubo momentos en los que ya no quería estar aquí", señaló Kanye West.

Sin embargo, según señala el rapero, el trastorno bipolar no te lleva a un estado mental negativo constante, sino que es algo momentáneo. Cuando regresa la normalidad, "los escombros que deja la enfermedad golpean con más fuerza".

¿Una persona renovada?

Al parecer, Kanye West ha comenzado "un régimen eficaz de medicación, terapia, ejercicio y una vida saludable", gracias al cual ha ganado" una claridad nueva y muy necesaria". Además, ha asegurado que está volcando toda su energía "en arte positivo y significativo: música, diseño de ropa y otras ideas nuevas para ayudar al mundo".

Y es que fue gracias a su esposa actual, Bianca Censori, que se animó a buscar ayuda, tras entrar en contacto con otras personas bipolares a través de foros en internet. Además, ha señalado la supuesta incompetencia de algunos médicos al darle un diagnóstico de bipolaridad negativo.

"No pido simpatía ni un perdón gratuito, aunque aspiro a ganarme su perdón. Escribo hoy simplemente para pedir paciencia y comprensión mientras encuentro el camino de regreso a casa", finaliza el artista en su carta.

Sus mayores polémicas

Entre sus polémicas, el rapero fue duramente criticado en 2022 por llevar una camiseta con el eslogan White Lives Matters durante una presentación de su marca en París. Esta prenda, la cual aludía al lema Black Lives Mattersque se popularizó a raíz del auge de violencia policía contra la comunidad negra en 2013, le valió numerosas críticas por tratarse de un posicionamiento racista.

También, atacó directamente al presentador y cómico Trevor Noah a través de las redes al llamarle Kumbaya, un término que hace referencia a una persona negra que niega su etnia.

Por otro lado, el rapero también apareció en un evento con la clásica gorra roja con el eslogan de Tump Make America Great Again y dio una declaración por la que luego tuvo que pedir disculpas: "Cuando escuchas sobre esclavitud durante 400 años… ¿400 años? Eso suena como una elección"

Al mismo tiempo, publicó en 2025 una canción titulada Heil Hitler en la que ensalza el nazismo y puso a la venta en su página web camisetas con esvásticas. Además, publicó este mensaje en su cuenta de X: "Soy nazi... amo a Hitler", entre otros.

Todas estas polémicas le valieron la ruptura de su contrato con Adidas y la pérdida de la agencia de talentos con la que trabajaba.