Karol G y Anuel AA: analizamos los rumores que apuntan a una posible ruptura

Karol G y Anuel AA son los protagonistas del segundo culebrón amoroso de la semana. Bad Bunny y Gabriela también han sido objeto de debate estos días por la supuesta infidelidad de la novia del 'conejo malo', unos rumores que analizamos y que no llegan a ninguna conclusión clara.

Así, ¿qué hay de cierto en la supuesta ruptura de Anuel AA y Karol G? Ambos artistas tienen acostumbrados a sus seguidores a compartir imágenes juntos, tanto posados como stories de su día a día, y la ausencia de publicaciones románticas hace más de un mes ha encendido todas las alarmas.

La pareja, que aireó su amor a los cuatro vientos a raíz de la publicación de 'Culpables' y el vídeo de 'Secreto', lleva dos años de relación, tiempo en el que han llegado incluso a comprometerse. La última imagen de la pareja en el perfil de Anuel es del pasado 14 de agosto y si miramos en el perfil de la colombiana, su última foto con Anuel es del 23 de agosto, justo cuando celebraban dos años juntos.

Además de la ausencia de post juntos en las redes, el último viaje de Karol G a Colombia ha levantado sospechas a cerca de su ruptura. La cantante aprovechó para visitar a su familia tras haber superado el COVD-19 y que Anuel no la acompañase era la prueba de su distanciamiento.

"Vine a Colombia, que obviamente no había tenido la oportunidad de visitar a mis papás, así que le dije 'ma' yo ya no me aguanto, yo quiero que sea Navidad... Ya es Navidad", contaba Karol G en un storie en el que algunos veían sus ojos algo llorosos. El nombre de ambos fue trenging topic durante toda la jornada del lunes.

Otra de las evidencias que los fans han interpretado como una señal de ruptura es el mensaje que la cantante ha publicado en su cuenta de Twitter, una frase que algunos aseguran que podría ir dirigida a Anuel AA.

Sin embargo, parece que ninguna de las pruebas de los fans para sostener la ruptura tiene ningún tipo de fundamento. Al menos eso ha querido dejar claro Karol G en su último storie de Instagram -publicado este lunes-, donde ha grabado a su perrito y además deja un cariñoso mensaje para su chico demostrando que lo echa de menos y que no le gusta estar separada de él. "Te extraño papá ya casi te veo", escribe mencionando a Annuel, un vídeo que el cantante de 'Real hasta la Muerte' ha compartido en su perfil personal.