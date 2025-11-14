Karol G dedica un contundente mensaje a los haters tras ganar el Latin Grammy a la Canción del año

Karol G es sin duda una de los mayores exponentes de la música latina. La artista se ha coronado en dos premios en esta última edición de losLatin Grammy. La cantante colombiana ha obtenido el galardón a Mejor canción tropical y Canción del año con Si Antes te hubiera conocido, una canción con la que ha conquistado a medio mundo con más de 293 millones de reproducciones en YouTube.

La Bichota se ha vuelto imparable con otras canciones que competían en su categoría, entre ellas Baile Inolvidable y DeBÍ TiRAR MáS FOToS de Bad Bunnyo Palmeras En El Jardín de Alejandro Sanz. Al inicio de su discurso sobre el escenario, Karol G ha avalado el gran nivel artístico de los cantantes que se disputaban este premio. "Esta categoría estaba llena de gente impresionante" ha expresado.

Sin embargo, la intérprete de Gatúbela ha dado un mensaje con el que ha invitado a la reflexión. "Lo único que quiero decir es que últimamente todo el mundo tiene una opinión, hay mucha gente profesional opinando que deben hacer las personas (…) y de cierta forma empecé a sentir que en cierta forma que todo lo que estaba haciendo no estaba bien, que estaba perdiendo mi magia y que estaba perdiendo el encanto" ha revelado la intérprete de TQG.

Con esta tesitura, la cantante colombiana ha detallado que "lo único que quedó de todo eso para mí fue volver a la raíz, a la intención y volver al propósito de que yo estoy haciendo esto porque lo amo, porque me gusta y porque nací para esto". "Lo digo porque hay un montón de personas en la casa pensando que no son buenas o no son suficientemente profesionales para hacer lo que quieren" ha añadido.

Karol G ha acabado su discurso por todo lo alto con un consejo con el que invita a la libertad de ser uno mismo y a hacer lo que a uno le gusta. "Olvídense del mundo, del ruido y cuando uno se olvida de la calificación del otro, lo único que queda es el amor y la pasión. Por encima (está) el talento, la pasión y obsesión por lo que uno hace" ha sentenciado.