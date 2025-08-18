Karol G publica una 'cover' de Alicia Keys de sus inicios en la música: "Siento que han pasado siete vidas"

Karol G recupera una 'cover' de Alicia Keys de sus inicios en la música: "Siento que han pasado siete vidas" | Youtube / GTRES

Todo cantante de éxito suele empezar desde la nada, dando palos de ciego hasta dar con la tecla exacta que lo catapulte a la fama. El caso de Karol G no fue para menos pues, como ella misma ha compartido en su cuenta de Instagram, publicó en YouTube algunas covers de canciones famosas durante sus inicios en la música.

La creadora del álbum Tropicoqueta no solo ha hecho su acercamiento al inglés con temas como su actual Papasito, sino que comenzó publicando vídeos cantando varios temas sin manejar el idioma a la perfección. Este fragmento del pasado de la artista se ha hecho viral después de que Karol G compartiera uno de estos vídeos cantando Try sleeping with a broken heart, el cual publicó hace 15 años.

De cantar en su cuarto motivada por un sueño a ser autora de grandes éxitos, ganar un Grammy y haber sido seleccionada para actuar en el intermedio de la NFL. Desde luego, Karol G es todo un ejemplo de superación y de que, por más que tus medios sean escasos, si hay talento, cualquiera puede lograr sus sueños.

Un nostálgico recuerdo

Al compartir este recuerdo, la artista confesó la nostalgia que siente al ver su yo de aquel entonces, la cual cantaba las letras en inglés "como sonaban" y algunas palabras se las inventaba. Este momento, del cual la colombiana siente que "han pasado como siete vidas", le ha servido para recordar de dónde viene, pues, con el frenetismo que tiene su vida, pocas veces puede mirar hacia atrás "porque siempre estamos ocupados viendo hacia el futuro".

Sus otras covers

Aparte de esta canción, la artista también publicó otras covers con las que pretendía que alguien se fijase en ella para ayudarla a impulsar su carrera musical. Sin embargo, tan solo publicó tres canciones en total: Killing me softly y Can't take my eyes off of you, de Lauryn Hill.

Su relación con Alicia Keys

Lo que la Karol G de hace 15 años seguramente no se esperaba es que años después, en 2023, Alicia Keys la invitase a cantar sobre el escenario con motivo del paso de su gira por Colombia. El tema elegido fue su mítico No One, del cual Karol G cantó sus partes versionándolo al español.

La estadounidense al piano y la colombiana de pie, ambas compartiendo un momento único que esa joven Karol G que versionaba sus canciones no olvidará jamás.

Después de aquello, también pudimos ver a Alicia Keys asistiendo ese mismo año al concierto de Karol G en Los Ángeles, compartiendo también algunos momentos juntas en el backstage.