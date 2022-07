En 1992 Kate Moss y Mark Wahlberg protagonizaron una llamativa campaña para la firma Calvin Klein.

La modelo de 18 años y el actor y rapero de 21 se quitaron la camiseta para promocionar la ropa interior de la firma.

Hoy, 30 años después, la modelo de 48 reconoce que no se sintió cómoda en la sesión. Posar en topless le hizo sentirse "cosificada" y al mismo tiempo "vulnerable y asustada", ha reconocido en una extensa entrevista con la BBC en la que ha hablado sobre su carrera.

"[Mark Wahlberg] era muy macho y todo giraba en torno a él, tenía un gran séquito", ha asegurado Moss, quien hoy dice que los poderoso de la industria jugaron con su vulnerabilidad. "Era bastante joven e inocente, a Calvin le encantaba eso. Realmente no me sentía nada bien antes del rodaje, no podía levantarme de la cama y tenía mucha ansiedad".

Kate y Mark no se soportaban

Las declaraciones de Kate Moss coinciden con lo que contó Calvin Klein en una entrevista con Marc Jacobs publicada en Interview Magazine en 2013.

"[Mark Wahlberg] Fue genial. Entonces, de inmediato, hicimos un contrato. No quería a nadie más. Pero él era un problema... Él y Kate no se soportaban", contó Klein, al que Jacobs respondió con una puntualización: " Bueno, Kate no quiere demasiado a mucha gente... Es muy exigente".

Klein no lo negó y confesó que ella también fue un problema para el rodaje. "También lo pasé mal con ella. Había pasado por algunos momentos difíciles, y a veces se notaba en el trabajo y en la actitud… Sin embargo, terminó siendo realmente genial. Pero al principio era todo lo contrario". ¿Antiglamour? "Antiglamour".