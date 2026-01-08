Katy Perry comparte fotos con Justin Trudeau y Orlando Bloom en su recopilatorio de Navidad

Katy Perry y Orlando Bloom en marzo de 2025 | Dave Benett / VF25 / WireImage para Vanity Fair / Getty Images

Katy Perry no deja de sorprender. La artista ya no esconde su relación con el político Justin Trudeau tras terminar su relación de 10 años con Orlando Bloom, pero ahora deja a todos boquiabiertos con su recopilatorio navideño.

La artista ha compartido desde su cuenta de Instagram un carrusel de imágenes de cómo ha pasado las vacaciones de Navidad, y ha mostrado su realidad tal y como es.

Además de pasar las fiestas pasando el tiempo con juegos de mesa, calle decoradas, musicales, elfos y patinaje sobre hielo, la intérprete de Roarha compartido fotografías dejando claro que Orlando Bloom ha estado junto a ella y su hija en común, Daisy, estos días tan especiales.

Y no solo eso: en el mismo carrusel, Katy Perry ha publicado imágenes pasando tiempo con su pareja actual, Justin Trudeau, junto al mar.

Con esta recopilación de imágenes, la artista demuestra que su nuevo amor va viento en popa, mientras que mantiene la presencia del actor en su vida.