Keith Urban cambia la letra de una canción dedicada a Nicole Kidman para hacerle un guiño a Maggie Baugh

Esta semana conocimos una noticia que ha sacudido al panorama hollywodiense: Nicole Kidman ha solicitado el divorcio tras 19 años de matrimonio con Keith Urban. Entre los motivos del divorcio, Kidman apuntaría a "dificultades maritales y diferencias irreconciliables" según recogen medios como The Guardian. Según informó TMZ, la pareja había estado viviendo por separado "desde principios de verano".

No obstante, conforme vamos conociendo más detalles, se va haciendo más evidente la ruptura por ambas partes. De hecho, Keith Urban ha protagonizado un momento bastante llamativo sobre el escenario cuando interpretó la canción The Fighter en una de sus actuaciones más recientes. En la letra original dice, "Cuando intenten llegar a ti, nena, yo seré el luchador" y en su lugar, el intérprete de Somebody Like You dijo "Cuando intenten llegar a ti, Maggie, yo seré tu guitarrista". Un hecho que la propia Maggie compartió en sus redes.

Para entender la magnitud de este acontecimiento hay que mencionar que esta canción fue dedicada originalmente para Nicole Kidman, más en concreto, en los comienzos de su relación con la actriz. "Fue una canción muy rápida de escribir porque literalmente solo pensé en Nic y en mí, en nuestra relación inicial y en algunas de las cosas que nos dijimos”, declaró Urban, según recoge PEOPLE.

¿Quién es Maggie Baugh?

Aunque ahora su nombre se haya hecho eco, lo cierto es que Baugh lleva trabajando desde mucho antes. La cantante comenzó a tocar el violín a los 6 años antes de mudarse a Nashville, según detalla PEOPLE.

Muchos usuarios en redes la conocieron por el trend de Tiktok Finish the Lick, donde la cantante tenía que terminar con su guitarra la melodía de diversas canciones que se le presentaban. "Fue muy divertido, se popularizó y conseguí 80.000 seguidores en ni siquiera un mes", contó en UPN Country. En octubre de 2023 publicó su álbum Dear Me y su nuevo disco saldrá a finales de este año. Entre sus temas más conocidos figuran Think About Me y Drink to be Broken Hearts.

Su conexión con Keith Urban se produjo cuando él mismo le pidió que se uniera a él para actuar sobre el escenario de los CMT Music Awards en 2024. La cantautora se fue de gira con el artista de Blue Ain't Your Color, según recoge Pittsburgh Music Magazine. "Trabajar con él fue como ir a la escuela de estrellas de rock. Es una enciclopedia musical" declaró la cantante.