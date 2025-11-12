Kelly Clarkson revela que su exmanager le sugirió que se operara el pecho

Kelly Clarksonha revelado uno de los capítulos más incómodos de su etapa artística. Sobre el escenario del Coliseo del Caesars Palace, el que se constituye como su residencia en Las Vegas, la cantante de Stronger ha desvelado una conversación con el que fue su manager, quien le sugirió que se sometiera a una operación de cirugía estética. "Una vez, un manager imbécil me dijo que me operara los pechos y fue como, ¿por qué no buscas un trabajo?", ha contado la artista.

Sin embargo, la artista, ha proseguido con su relato diciendo: "Fue como, estoy bien con mis pechos...¡Vete de aquí!".

"¿Quien dice eso?", ha preguntado la artista delante del público. "La gente dice esas tonterías, las dicen todo el tiempo a la gente de la industria. Dicen barbaridades. Esto no es normal. Han normalizado la locura", ha señalado.

Sus próximas fechas en Las Vegas marcan la vuelta de Kelly Clarkson a su residencia después del fallecimiento de su exmarido Brandon Blackstock, quien murió en agosto de este año a causa de un melanoma que padecía desde hace 3 años.