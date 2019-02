A Khloé Kardashian le llueven las críticas por un enorme fallo con el Photoshop

La imagen, publicada el sábado en el Instagram oficial de la marca, muestra a Khloé estirada con un crop top y vaqueros encima de una superficie relectante. El reflejo nos enseña las dos versiones de la Kardashian, en el reflejo se nos muestran las verdaderas proporciones de la empresaria, con una cintura más ancha y una forma más natural de lo que intenta aparentar.

'A little Crop goes a long way', escribía la firma junto a la fotografía en Instagram. Los seguidores, al ver la fotografía, no dudaron en hablar y atacar a la marca por no editar bien la fotografía de la Kardashian para su campaña.

En la foto, Khloé lleva sus pitillos rosas de Good American, junto a un crop top de cuello alto y mangas largas y unos tacones blancos. Un look para lucir figura, pero eso sí, sin editar. Los fans no tardaron en darse cuenta que el reflejo no correspondía con la realidad que la marca quería mostrar y se lo hicieron saber en comentarios.

Se acusaba a la marca de un fallo en Photoshop, ya que dicen que a parte de editarle la cintura, le han editado la cara. '¡Tendría que darte vergüenza! Acéptate tal y como eres y deja de engañar a la gente. Photoshop fallido!', comentaba un usuario.

La marca es conocida por su movimiento 'Body positive' y su diversidad de tallas para todos los cuerpos. Es por eso que ha recibido tantos ataques, ya que se le acusa de hipocresía, por vender unos valores 'Body positive' que no cumplen editando a sus modelos como han hecho con Khloé.