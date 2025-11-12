El lado más espiritual de Rosalía: "Creo que hay algo a mi alrededor que me protege"
"Cada vez que veo una pluma en la calle, sé que es un ángel, sé que estoy protegida", cuenta Rosalía en el nuevo episodio del pódcast Fashion Neurosis.
Rosalía está en su etapa más espiritual, y así lo demuestra su nuevo álbum de estudio, LUX, donde indaga en su relación con Dios y con la religión. "Mi Cristo endiamantado / Te llevo, te llevo conmigo siempre", canta en Mio Cristo Piange Diamanti. Para la promoción, la catalana se ha teñido una aureola en el pelo y lleva consigo un rosario.
Ahora, la artista habla sobre su lado más místico en el nuevo episodio de Fashion Neurosis, el pódcast de Bella Freud, diseñadora y bisnieta de Sigmund Freud. Sobre cómo afronta la envidia del resto, Rosalía dice: "No le presto mucha atención. Creo que mis creencias pueden cambiar cómo vivo y cómo percibo la vida. Realmente creo que estoy protegida, que hay algo a mi alrededor que me protege".
"Sé que estoy guiada y protegida"
Y añade: "Cada vez que veo una pluma en la calle o donde esté sentada, sé que es un ángel, sé que estoy protegida. Un amigo me dijo: 'Cuando ves una pluma, es porque hay un ángel cerca'. Y veo muchas plumas en mi vida. Sé que estoy guiada y protegida. Es una creencia muy fuerte que tengo. Por eso, aunque alguien me envíe un mal de ojo, no pueden tocarme".
Sobre su proceso de maduración
La entrevista dura más de una hora, por lo que Rosalía habla de numerosos temas. Uno de ellos es su llegada a la adultez: "Cuando tenía 28 años, algo empezó a cambiar. Recuerdo que comencé a preocuparme menos por la atención de los hombres y a darle menos importancia a lo que llevaba puesto o a cómo podían percibirme los demás, si eso tiene sentido", comenta sobre la importancia de su vestimenta y del físico a la hora de crecer personalmente.
"Empecé a expresarme más a través de lo que realmente me daba satisfacción", sigue contando. "Me di cuenta de que eso representaba una forma profundamente diferente de relacionarme con el mundo. Empecé a sentirme más como una mujer que como una chica, si eso tiene sentido, ya que empecé a darle más importancia a cómo me sentía que a cómo me percibían", zanja.
Sobre su forma de vestir
Gran parte de la conversación entre Rosalía y Bella Freud ha estado protagonizada por la moda. Por ejemplo, la cantante asegura que le gusta cuando la ropa habla de las personas: "Algunos días quiero que mi ropa hable por mí. Las prendas pueden ser como una especie de conjuro, tienen incluso la capacidad de dictar cómo va a ser tu día". En cuanto a su estilismo, dice que encuentra "satisfacción" en repetir piezas, aunque nunca repite outfit para "ser honesta" con cómo se siente cada día.
"Me encanta estar desnuda en mi casa", confiesa. "Me da una sensación de libertad, como si no me importara una mierda, en contraposición con todos esos momentos en los que tengo que estar siempre presentable". También se siente cautivada por las estrellas del rock: "Hay algo irreverente en sus looks, pueden ser voluminosos y extravagantes. Me encanta. A veces, cuando no me siento lo suficientemente fuerte, un look así me puede devolver la fortaleza".