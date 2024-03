El lado más personal de Emma Stone: su pareja Dave McCary, su hija de tres años y sus amigos famosos

A sus 35 años, Emma Stone es una de las estrellas más cotizadas de Hollywood. Nadie puede negar esta afirmación: desde que ganó el premio Oscar a Mejor actriz por La la Land ha encadenado destacados trabajos que la han convertido en una de las actrices más cotizadas del mundo y este año es una de las candidatas a la estatuilla dorada por su papel en Pequeñas Criaturas.

A pesar de que el éxito y la fama la persiguen desde que se dio a conocer por su papel de novia de Spiderman en The Amazing Spider-Man, la actriz es un ejemplo de cómo conciliar la vida pública con la esfera más íntima. Ese hermetismo con su vida personal seguramente sea el motivo por el que la actriz mantiene una imagen impecable: no tiene redes sociales, no ha tenido ninguna polémica relación y no ha hecho ninguna declaración fuera de tono.

El momento en el que más expuesta estuvo mediáticamente fue durante los tres años que salió con el actor Andrew Garfield, el que fue su compañero en la película del superhéroe arácnido y de quien terminó enamorándose. Fueron una de las parejas más queridas de Hollywood pero terminaron rompiendo en 2014. Ninguno de los dos contó nunca por qué ni cuándo se produjo esa ruptura y ellos siguieron, y siguen, siendo muy amigos. De hecho, en 2016, unas declaraciones de Stone a la revista Vogue reconociendo que era “alguien a quien sigo queriendo mucho” avivaron los rumores de una posible reconciliación.

Emma Stone y Andrew Garfield, en Londres, cuando todavía eran paraja.

Su actual pareja y su boda secreta

Pero los actores nunca llegaron a retomar la relación. Ese mismo año, Emma Stone fue invitada al famoso programa Saturday Night Live y allí conoció a Dave McCary, guionista de uno de los sketches que protagonizó y con el que conectó desde el primer momento.

Durante los primeros meses, Stone y McCary llevaron su historia de amor en el más absoluto secreto, aunque unas fotos de ella en el estreno de Brigsby Bear, película con la que el guionista debutó como director de cine, desataron los rumores. Tuvieron que pasar muchos meses para que los protagonistas de esta historia apareciesen juntos en público. Fue en enero de 2019, en un partido de baloncesto, donde se sentaron en primera fila entre miradas cómplices y risas.

A partir de entonces, empezaron a posar juntos en estrenos, a pasear por las calles de Nueva York sin miedo a las cámaras, a asistir a partidos de baloncesto, a ir a fiestas… En diciembre de 2019, McCary anunció en Instagram su compromiso con una foto de los dos, el anillo en primer plano y un emoji de un doble corazón.

En principio, Stone y McCary tenían prevista la boda para marzo de 2020 pero la pandemia dio al traste con sus planes y tuvieron que retrasarla. Finalmente, y según confirmó Page Six, la actriz y el director y guionista decidieron casarse en secreto en septiembre de ese mismo año, sin que la pandemia hubiese llegado a su fin.

Su hija, Louise Jean

Si la boda fue una sorpresa, el embarazo de la actriz no lo fue menos. Solo tres meses después de convertirse en marido y mujer, la protagonista de Cruella fue fotografiada con una tripa que mostraba su avanzado embarazo.

Ellos nunca lo confirmaron, ni lo desmintieron. Tampoco hicieron público el nacimiento de su hija, que desveló la revista TMZ diez días después de su nacimiento. El 24 de mayo de 2021 esa misma publicación accedió al certificado de nacimiento de Louise Jean McCary, como se llama la niña. Así se confirmó que la pequeña había venido al mundo el 13 de marzo de 2021 y que compartía con su madre el segundo nombre. Stone se llama Emma Jean, como su abuela, y de esta manera su hija también homenajea a su bisabuela.

Aunque la niña está a punto de cumplir tres años, nada se sabe de ella, ni ha aparecido en ninguna fotografía y Emma Stone apenas ha hablado de cómo está viviendo su maternidad.

De su mejor amigo a la extraña circunstancia que le unió a Jennifer Lawrence

Aunque ha levantado un muro a la hora alrededor de las dos personas con las que ha formado una cuando se trata de hablar de sus amigos, especialmente del que considera una de las personas más importantes de su vida. Se trata de el actor Ryan Gosling con el que, antes que en La La Land, trabajó en Crazy, Stupid, Love y Gangster Squad.

La vuelta al mundo dieron unas declaraciones suyas de 2018 en las que afirmó: ”No puedo imaginar mi vida sin Ryan Gosling". Además, ha reconocido en numerosas ocasiones que él es un apoyo incondicional y un genial confidente, aunque su relación no ha trascendido más allá de la amistad. La última muestra de complicidad entre ellos tuvo lugar hace solo unas semanas, cuando la actriz se dirigió a recoger el Bafta como Mejor actriz y él le guiño un ojo cuando pasó a su lado.

Otra de las grandes amistades del universo Hollywood de las que presume la protagonistas de Pobres Criaturas es de la que mantiene, desde hace más de 15 años, con Taylor Swift . Las dos artistas han compartido muchos planes y cuando han coincidido en premios o presentaciones han hecho gala de su complicidad y buen rollo. Stone es una de las que no ha faltado a la cita con el The Eras Tour de Swift y ha estado en tres de sus conciertos.

Además, en una entrevista reciente, la actriz ha dejado entrever que sí, que la Emma de la canción When Emma Falls in Loveque la cantante de Pensilvania dedicó a una de sus mejores amigas, podría ser ella.

A quien también está muy unida la actriz es a su colega Jennifer Lawrence, con quien ha compartido salidas, desfiles de moda y divertidas anécdotas, como cuando Stone eligió a la protagonista de Los juegos del hambre como pareja de una de las fiestas que se celebran tras la gala de los Globos de Oro en 2018. Finalmente la primera canceló la cita a última hora porque no le apetecía ir y Lawrence se fotografió con la cara medio maquillada para mostrar el plantón de su amiga.

Pero lo más curioso de esta relación es cómo surgió. Las actrices compartieron durante un tiempo un acosador, un tal John, al que llamaban ‘el chico de la orquesta ‘, que les enviaba mensajes de texto. "Era un tipo que tenía los números de un montón de gente", explicó Stone.

Las dos actrices llevaban un año escribiéndose, porque el actor Woody Harrelson les había dado los teléfonos, y un día decidieron conocerse en persona. "Entonces, por fin íbamos a quedar, ella me envió su dirección y yo conduje hasta allí, de camino, me dije: 'Dios mío, ¿y si es John el de la orquesta?' Ella pensó cuando iba de camino, 'Oh Dios mío, ¿y si este es John el chico de la orquesta?", comentó Lawrence divertida en una entrevista.

Todo se quedó en una anécdota. En realidad no era él, las dos acudieron a la cita y desde entonces son grandes amigas.