El lado más personal de Robbie Williams: su edad, sus hijos, su matrimonio y su pasado con las Spice Girls

Robbie Williams es, sin duda, uno de los artistas británicos con más éxito de todos los tiempos. El cantante de pop rock, que además es compositor y actor, estrena su biopic, Better Man.

En este proyecto cinematográfico el artista cobra vida con la figura de un mono y relata su vida profesional, pero también incluye los años más complicados, golpeados por su adicción al alcohol y las drogas.

Robbie Williams fue catapultado a la fama al pertenecer al grupo Take That, fundado en 1990. El cantante consiguió mantener un éxito en solitario cuando salió de la banda seis años después.

El artista también ha sido el objetivo de los focos de la prensa del corazón: su vida sentimental está protagonizada por reconocidos rostros. Toda su vida, en general, es como una película, y por ello ahora Williams lanza su historia audiovisual.

Robbie Williams | Getty

Una vida amorosa con famosas

La vida sentimental de Robbie Williams ha estado plagada de mujeres en un primer plano. Por supuesto, la primera novia conocida del cantante fue nada menos que una componente de las Spice Girls, Mel C. Según expresó la cantante en las memorias del grupo, el artista le "rompió el corazón, pues fue algo "muy emocionante y que duró poco".

A finales de los 90, Williams comenzó a salir con una de las componentes del grupo juvenil All Saints, Nicole Appleton. Según ha relatado el cantante últimamente, su novia se quedó embarazada, pero tuvo que abortar por presión de la industria. Por ello, pese a estar comprometidos, decidieron separarse.

Después de esta sufrida relación, el también actor volvió a terreno conocido, peor también polémico, y estuvo saliendo con Geri Halliwell, otra componente de las Spice Girls.

Ayda Fields, el amor de su vida

El vocalista de Angels dejó a un lado su lado más rebelde y se topó con la mujer que considera que le salvó la vida: la actriz Ayda Field. Fue en 2010 cuando Williams y Field se casaron en una boda secreta celebrada en su mansión de Los Ángeles, después de cuatro años como novios.

El cantante Robbie Williams con su mujer, la actriz Ayda Field | GTRES

Sobre el día de su boda, Williams sigue sintiéndolo verdaderamente especial, tal y como le contó a la revista Hello!: "Era la chica más guapa del mundo y soy el hombre más feliz de la Tierra. El entorno era mágico y ver a Ayda aparecer tan radiante, casi fue demasiado para mí". Sus ocho perros formaron parte del bonito enlace, que se celebró en una lujosa vivienda de Beverly Hills.

"Nos hacemos reír el uno al otro más que nadie en el mundo. La risa es nuestro lenguaje del amor y es más fuerte que nunca", explicó recientemente para la revista, asegurando así que, después de 18 años juntos, sigue la llama encendida.

Dos años después de contraer matrimonio, dieron la bienvenida a su primera hija, Theodora Rose Williams, quien actualmente tiene once años. A la pequeña la siguió otra, Colette, que ahora tiene nueve años, y dos hijos posteriores: Chariton, de seis y Beau, de cuatro.

Actualmente vive con su gran familia en su gran mansión valorada en 47 millones de euros de Holmy Hills, en Los Ángeles.

Sus problemas de salud

El actor habla ahora sin tapujos de su época de adicciones, la cual ha contextualizado en alguna ocasión ante los medios con haber conseguido fama de manera precoz: "Yo me hice famoso cuando tenía 17 años. Había formado una boyband cuando tenía 16, que fue un despegue total. Y cuando tengo 21 años, me voy del grupo y empiezo una carrera en solitario, vendo 80 millones de álbumes, mantengo el récord de la mayor cantidad de entradas vendidas en un día para una gira y bla, bla, bla...".

Considera que hubo un unto en el que no podía parar, y que "todo el mundo sabía que estaba en problemas porque había pasado el punto de no retorno". "Estaba ingiriendo todo lo que podía conseguir: éxtasis, cocaína, bebidas, de todo, y no creo que hubiera ninguna posibilidad de sentir otra cosa que no fuera resaca y luego, para dejar de tenerla, volvía al proceso de crear una futura resaca", explicó el vocalista de Rock DJ, tal y como recoge el ABC.

"Cuando miro hacia atrás después de estar 15 años con Ayda, pienso que ella fue quien lo hizo, que ella me dio una vida", expresó Williams hace un par de años.

Robbie Williams y su mujer, Ayda Fields | GTRES

Según relata el intérprete de Candy, su familia ha sido el pilar fundamental para salir de sus adicciones y superar sus problemas de salud. Sobre esto último, cabe recordar que el artista declaró en 2018 estar pasando por un bache: una hemorragia cerebral. "Mi brazo se entumeció, no dejaba de salivar por un lado de la boca, tenía dolor de cabeza y problemas para respirar", explicó. El problema fue solucionado con una temporada de reposo.