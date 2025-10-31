Lady Gaga aparece por sorpresa y disfrazada en una fiesta de Halloween en Barcelona

Lady Gaga es una de las artistas más vinculadas a Halloween, y no es casualidad. Su estética está fuertemente vinculada con reminiscencias góticas o lúgubres, como así demuestra su espectáculo en directo con la gira The Mayhem Ball, con la que este 31 de octubre celebra su tercer concierto en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

Un día antes de celebrar su última parada en España, que justo coincide con Halloween, la estadounidense ha hecho una aparición sorpresa en una fiesta de Halloween celebrada en colaboración con YouTube. El evento ha tenido lugar este jueves 30 de octubre por la noche en la sala La Paloma, ubicado en el Raval de Barcelona.

A esta cita privada estaban invitados algunos fans y rostros conocidos como el cantante Agoney o la drag queen Sagittaria. "No me creo que esto me haya pasado", ha comentado un usuario eufórico en X (antes Twitter). "Estar invitado a una fiesta privada en la que apareció y estuvo con nosotrxs [es] de esas cosas típicas que ves por internet que les pasa a fans y siempre has querido vivir", ha añadido @SantiScandalous.

El disfraz de Lady Gaga

La artista no se ha presentado a la fiesta de cualquier manera, no. Para celebrar Halloween con el público reducido de la sala, Lady Gaga ha lucido un body corsé con estampados de flores y con las alas de una paloma blanca sobre su cabeza. Además, la cantante también ha llevado una pala como complemento.

Desde la planta de arriba, Lady Gaga ha bailado al son de dos canciones de su último álbum, MAYHEM. Se trata de Abracadabra, el sencillo con el que recuperó el estilo de Bad Romance, y Zombieboy, un tema cuyo título explica por sí solo su presencia en una fiesta de Halloween.