Lady Gaga se convierte en una muñeca

Lady Gaga tendrá una muñeca oficial y los beneficios se destinarán a su fundación, Born This Way Foundation .

Tras estar un tiempo apartada de muchas miradas, ahora Lady Gaga vuelve para estar en boca de todos: actuará en el descanso de la Super Bowl 2017, realizará una gira por bares en la que presentará su próximo álbum, Joanne, y además acaba de anunciar que todo el mundo podrá jugar con ella.

La artista ha presentado una muñeca inspirada en ella y que estará disponible a partir del 17 de octubre. Gaga, que ha colaborado con Monster High, la marca de muñecas de Mattel, tendrá un modelo inspirado en ella y con el look del vídeo Born This Way. Este ejemplar, con facciones cadavéricas, cabello de color rosa y un traje negro, se ha bautizado como Zomby Gaga y lo ha diseñado la hermana de la cantante, Natalie Germanotta.

Lady Gaga ha confirmado que los beneficios de la muñeca se destinarán a los proyectos de su fundación, Born This Way Foundation.