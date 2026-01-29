Lady Gaga critica el "miedo" provocado por el ICE en Minnesota: "Espero que nuestros líderes estén escuchando"

Lady Gaga ha celebrado un concierto en Tokio (Japón) este 29 de enero como parte de su gira The Mayhem Ball. A pesar de estar lejos de su tierra, Estados Unidos, la cantante ha querido alzar la voz contra el ICE, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos que ha provocado tres muertos por disparos en los últimos meses.

Sentada al piano, Lady Gaga ha empezado diciendo: "Quiero tomarme un segundo para hablar de algo que es extremadamente importante para mí, algo importante para personas en todo el mundo, y especialmente en Estados Unidos en este momento. En un par de días voy a regresar a casa y me duele el corazón al pensar en las personas, en los niños, en las familias de todo Estados Unidos que están siendo atacadas sin piedad por ICE. Pienso en todo su dolor y en cómo sus vidas están siendo destruidas justo frente a nosotros".

La artista ha asegurado que piensa en Minnesota y en todas las personas que "están viviendo con miedo" mientras buscan "respuestas sobre qué es lo que todos deberíamos hacer". "Cuando comunidades enteras pierden su sentido de seguridad y de pertenencia, algo se rompe en todos nosotros. Espero que esta noche todos se solidaricen con nosotros", ha añadido, dirigiéndose al público japonés.

"La gente buena no debería tener que luchar tan duro ni arriesgar su vida por bienestar y respeto"

"Sé que no estamos en Estados Unidos ahora mismo, pero estamos con nuestra comunidad y los amamos. Me gustaría dedicar esta canción a todos los que están sufriendo, a todos los que se sienten solos e indefensos, a cualquiera que haya perdido a un ser querido y que esté pasando por un momento difícil, un momento imposible, sin poder ver cuándo llegará el final", ha comentado antes de interpretar Come to Mama, una canción sobre el poder del amor para superar momentos difíciles.

En su discurso, Lady Gaga ha deseado que "nuestros líderes" estén escuchando las protestas de la población para "que cambien el rumbo de sus acciones con rapidez y que tengan misericordia con todos en nuestro país". "Necesitamos volver a un lugar de seguridad, paz y responsabilidad. La gente buena no debería tener que luchar tan duro ni arriesgar su vida por bienestar y respeto", ha añadido.