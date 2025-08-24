Lady Gaga dedica un emotivo discurso a Nueva York en su último concierto en la ciudad | GETTY

La gira Mayhem Tour con la que Lady Gaga está mostrando a que suena su último álbum en directo está dejando momentos inolvidables en cada show.

Durante el primero de sus conciertos en el Madison Square Garden de Nueva York, la autora de Abracadabra, además de cantar todos los hits de su carrera, ha querido rendir un homenaje a su ciudad natal.

"Recuerdo haber luchado muy duro, luchando muy duro por mis sueños y por lo que creía y por mí misma (...) Estoy segura de que todos mis álbumes no podrían haberse hecho sin Nueva York, pero estoy segura de que este álbum no se habría hecho sin Nueva York", ha recordado acerca de las calles que la vieron crecer.

Un derroche de cariño hacia la ciudad que precedió a una emotiva versión en acústico de una de Marry the night, una de las canciones más queridas por sus little monsters.

A lo largo del concierto, los asistentes también pudieron disfrutar de canciones como Hair, la cual llevaba más de diez años sin tocar en directo, demostrando que la cita neoyorquina era una de las más especiales de toda su gira.