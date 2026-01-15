Lali Espósito anuncia su compromiso con Pedro Rosemblat tras dos años de relación

Los compromisos están a la orden del día entre los cantantes, y se suman a esta bonita lista Lala Espósito y su pareja, Pedro Rosemblat. Así lo ha anunciado la argentina en redes sociales, muy contenta por anunciar que será el 'sí, quiero' muy pronto.

La artista inicia así un 2026 lleno de ilusión, y que mejor manera de hacerlo público que con un carrusel de imágenes en Instagram luciendo su alianza y el amor por su pareja. "Nos casamos", ha confirmado la intérprete de Fanático junto a las instantáneas.

Una historia de amor de dos años

Fue a finales de 2023 cuando Lali Esposito y Pedro Rosemblat comenzaban a salir, pero la artista no habló de esta nueva ilusión hasta después de San Valentín de 2024.

Y es que la intérprete de N5 quiso confirmar los rumores que circulaban desde hacía meses publicando su relación con el streamer argentino.

El éxito de la cantante se suma al de Pedro, quien es humorista, animador y creador de contenido. Empezó a ser popular en internet en 2012, cuando se creó el perfil El pibe Tosko, en el que interpretaba a un personaje que se metía en la política con mucho humor. Desde entonces ha ido conquistando espacios, siendo una figura reconocida del entretenimiento.

Tras dos años de noviazgo, la pareja se compromete.