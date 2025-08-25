Lamine Yamal publica una foto de pareja con Nicki Nicole

Los rumores de romance de Nicki Nicole y Lamine Yamal han dejado de ser rumores. La relación ya es oficial. El futbolista del Barça ha decidido confirmar su romance con la argentina publicado una foto juntos en Instagram Stories.

El jugador de 18 años ha elegido el día del cumpleaños de su chica (lunes 25 de agosto) para publicar su primera foto de pareja en la que ambos posan muy juntos —ella le coge la mano izquierda, él le agarra de la cintura con la derecha— durante lo que parece la fiesta de cumpleaños de la cantante.

La imagen llega solo una semana después de que los s dos fuesen pillados disfrutando de una escapada en Mónaco, donde fueron fotografiados paseando por el centro de la ciudad. Ya entonces no quisieron esconderse y ahora presumen públicamente de romance.

Del cumpleaños de Lamine Yamal al de Nicki Nicole

Que Lamine Yamal haya elegido el 25 cumpleaños de Nicki Nicole para oficializar su relación resulta un tanto curioso, al fin y al cabo conoció a la argentina durante la fiesta celebración de su 18 cumpleaños (13 de julio de 2025). Ese día hubo tonteo pero no se liaron.

Según contó el periodista e influencer Javi Hoyos a principios de agosto, la cantante y el futbolista fueron pillados besándose en público días después, en concreto el jueves 24 de julio. "Fueron a una discoteca en la playa, y ahí si que se liaron y se fueron juntos a las 4:00 horas", apuntó Hoyos en el vídeo que publicó en TikTok para alertarnos de la nueva pareja.

No hubo foto del beso ni tampoco la ha habido hasta ahora, lo que sí hubo en todo momento han sido pistas por parte de ambos, como las fotos que publicaron desde el mismo yate en Instagram Stories, las imágenes de Nicki Nicole en la grada del Estadi Johan Cruyff durante el partido Barça-Como en el Trofeu Joan Gamper 2025 o las pullas de uno a otro en Stories durante sus partidas de videojuegos. Sin olvidarnos de las ya mencionadas fotos de los dos en Mónaco...

Nicki Nicole (25 años) inicia este romance después de un relación de un año con el artista Peso Pluma, del que se separó en febrero de 2024. Por su parte, Lamine Yamal (18) lo hace solo dos meses después de ser fotografiado con la modelo e influencer Fátima Vázquez, 12 años mayor que él.