Lamine Yamal tiene previsto comprar la casa de Shakira y Piqué: "Tendrá las mejores condiciones"

Tras vender una de sus tres propiedades en común, Shakira y Gerard Piqué ya tienen un nuevo comprador: Lamine Yamal. Según informa El País, el jugador del FC Barcelona tiene previsto comprar la antigua vivienda compartida entre la cantante colombiana y el futbolista español.

Según la información, el nuevo hogar de Yamal estará en Esplugues de Llobregat (Barcelona), cerca de sus compañeros y de amigos como Alejandro Balde y Ronald Araújo. "La idea es convertir una casa familiar en una casa de un deportista de élite", aseguran fuentes cercanas al jugador.

"Tendrá las mejores condiciones de seguridad, habrá espacio suficiente para que sus amigos se puedan quedar con él y contará con un gimnasio reacondicionado para que pueda prolongar sus jornadas de trabajo", añaden.

"Me dejaste de vecina a la suegra"

Shakira y Gerard Piqué comenzaron su romance en 2010. Tras dos hijos en común y varias canciones de amor, la pareja confirmó su separación en 2022 tras doce años juntos. En julio de 2025, la cantante y el exfutbolista vendieron una de las tres mansiones que tenían en común por más de tres millones de euros, según informó ABC.

Esa mansión vendida formaba parte de un conjunto inmobiliario que adquirió la expareja para formar un gran complejo familiar interconectado. Allí habrían vivido los dos junto a sus hijos, Milan y Sasha, los padres de la colombiana y el personal de servicio. Sin embargo, la separación llegó antes de que la tercera vivienda —la vendida en julio— se uniera al resto.

Tras esa venta, Shakira y Piqué seguían compartiendo dos viviendas. Ambas forman un lote valorado en unos 11 millones de euros y cuentan con una superficie construida de 715 metros cuadrados. Los planes de Lamine Yamal están vinculados a estos inmuebles, aunque se desconocen los detalles de la futura compra.

Shakira se mudó a Miami con sus dos hijos, y tras la ruptura hizo público sus problemas con Piqué en BZRP Music Session #53, su canción con Bizarrap: "Me dejaste de vecina a la suegra / Con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda".

Esto hace referencia a que el exfutbolista compró una vivienda para sus padres al lado de sus mansiones con Shakira. En este caso, ese inmueble no está a la venta y tiene 625 metros cuadrados.