Lana Del Rey lanza un dardo a la cantante Ethel Cain en el adelanto de una canción nueva

Lana Del Rey ha traído una nueva polémica a la cultura pop. La artista ha compartido en Instagram un adelanto de la pista número 13 de su próximo álbum, donde hace una mención explícita a Ethel Cain, otra cantante estadounidense de 27 años que también apuesta por la música melancólica.

La canción, que podría titularse All About Ethel, dice: "Ethel Cain hated my Instagram post / Thinks it's cute reenactin' my Chicago pose" —en castellano: "Ethel Cain odió mi publicación en Instagram / Cree que es lindo recrear mi pose de Chicago"—.

En otro verso, Lana Del Rey canta: "The most famous girl at the Waffle House" —en castellano: "La chica más famosa del Waffle House"—. Esto podría ser una referencia explícita a un artículo de The New York Times publicado en 2022 sobre Ethel Cain, titulado The Most Famous Girl at the Waffle House. Waffle House es una cadena de comida rápida donde se habría visto trabajando a Lana Del Rey en 2023.

Tras la publicación del vídeo, Ethel Cain ha desvelado en una historia de Instagram que Lana Del Rey la tiene bloqueada en esa red social. Pero ¿qué se esconde detrás de esta polémica?

La explicación de Lana Del Rey

Tras la polémica por el adelanto, Lana Del Rey ha querido aclarar la situación con un comentario en Instagram: "No sabía quién era Ethel hasta hace unos años, cuando alguien me hizo notar las inquietantes y gráficas imágenes comparativas que ella solía publicar de mí junto a criaturas poco favorecedoras y personajes de dibujos animados que hacían comentarios constantes sobre mi peso".

"Me sentí confundida sobre lo que quería decir con eso. Luego, cuando escuché lo que decía a puerta cerrada por boca de amigos en común y empezó a entrometerse en mi vida personal, definitivamente me sentí perturbada", añade.

El conflicto ¿amoroso? entre Lana Del Rey y Ethel Cain

Según han descubierto algunos usuarios de redes sociales, el conflicto entre Lana Del Rey y Ethel Cain también podría estar provocado por el músico Jack Donoghue.

Los versos "Ethel Cain odió mi publicación en Instagram / Cree que es lindo recrear mi pose de Chicago" podrían ser una referencia a una fotografía de 2022 de Lana Del Rey con su exnovio, Donoghue, en Chicago. Un año antes, en 2021, Ethel Cain publicó una imagen con el mismo hombre, aunque ella negó haber mantenido una relación sentimental con él.

Letra del adelanto de 'All About Ethel', de Lana Del Rey

Ethel Cain hated my Instagram post

Thinks it's cute reenactin' my Chicago pose

Hard to roll in slow motion

Hard to say no to precaution

Hard to stop when it's like an ocean

Not afraid to say I'm goin' down in flames

-

The most famous girl at the Waffle House

I don't regret it

The most famous girl at the Waffle House

-

My best friend's grandpa invented the design

How could I be afraid to hide the shine?

It follows me wherever I go

I'm as famous at a show

As I am on the Florida-Alabama Line