Laura Pausini enseña su entrepierna en un concierto

Nada nos hubiese extrañado que lo que le sucedió a Laura Pausini en su concierto de Lima le hubiese pasado a Lady Gaga, Rihanna o Miley Cyrus, pero después de 20 años de carrera la italiana sufrió un descuido que dejó su parte más íntima a la vista de todo el público.

Todo transcurría con normalidad durante el concierto de Laura Pausini hasta que en la última canción, Jamás Abandoné, la italiana ataviada con un batín y sin bragas hizo un giro para volverse hacia el público y enseñó más de la cuenta. Tras percatarse del incidente y con la canción terminada dijo: "Pues, si han visto, han visto, yo la tengo como todas. ¡Buenas noches!" y se fue del escenario.

No te preocupes Laura, un descuido lo tiene cualquiera. La mala suerte es que ahora todos los conciertos son grabados al detalle por los espectadores, en la época que Marco se marchó para no volver aún no existía YouTube y, por tanto, tu parte más íntima no la habrían visto cerca de un millón de personas. Pero, hay que reconocer que ir sin bragas y un batín sobre el escenario ayuda a que puedas enseñar todo. Puedes ver el momento tierra trágame de la italiana a partir del minuto 3:06.