Laura Pausini: su hija, su pareja, su victoria en San Remo y quién es Marco, el protagonista de 'La Soledad'

Laura Pausini es una de las artistas más globales de Italia. Desde que apareció por primera vez frente a las cámaras en el Festival de San Remo de 1993 no ha dejado de trabajar.

Sin ir más lejos, la artista hacía de maestra de ceremonias junto a Mika y Alessandro Cattelan en la última edición de Eurovisión, que se celebró en Turín tras la victoria de Maneskin. La cantante, que fue pillada tras las cámaras bailando en SloMo de Chanel, lució ocho vestidos diferentes.

También despunta como coach en La Voz, donde ha llegado incluso a emocionarse con pequeños y mayores. Para esta décima edición estará acompañada de Luis Fonsi, Antonio Orozco y Pablo López, con los que ha hecho muy buenas migas.

A sus 48 años, Pausini acumula dos premios Grammy al mejor álbum latino (2006 y 2017), un Globo de Oro a Mejor Canción Original en 2021 y además el año pasado obtuvo una nominación al Oscar por su canción Por si, banda sonora de la película La vida por delante.

Su pareja, Paolo Carta, y su hija Paola

Después de varias relaciones estables, Laura Pausini conoció al que a día de hoy se ha convertido en el amor de su vida en París en el año 2005.

Se trata de Paolo Carta, un productor artístico y guitarrista con el que le costó afianzar la relación. Estaba divorciado, tenía tres hijos y los valores tradicionales de la cantante chocaban con sus sentimientos.

"Estaba fuera de mis convicciones. Tardé mucho en aceptar este amor, pero era demasiado fuerte. Nunca pensé en sustituir a la madre de sus hijos y no quería que nuestra historia hiciera daño a los niños", contó a la revista Io Dona.

Finalmente, su amor venció y formalizaron una relación que continúa a día de hoy, 18 años después de haberse cruzado el uno en la vida del otro.

Entre sus planes siempre estuvo tener una hija en común y en 2013 hicieron su sueño realidad. La pequeña Paola nació en febrero de ese año.

La familia se ha instalado entre Miami y Roma, ya que los compromisos laborales les obligan a moverse constantemente.

Su primera vez (y su victoria) en San Remo: cantó 'La Soledad'

Fue en el año 1993 cuando Laura Pausini se subía al escenario de San Remo, en Italia, para defender su tema La Soledad.

Era la primera vez que la artista cantaba ante el gran público, que quedó prendado de la verdad de su voz y su interpretación. Cantó La Soledad, un corte que en su primer verso dice: "Marco se ha marchado para no volver".

Lo que los televidentes no sabían en ese momento es que Pausini estaba cantándole a un amor real. Marco existió y la cantante ni siquiera le cambió el nombre para referirse a él en la canción.

"Fue la primera persona a la que he amado y besado. Pero, me traicionó", le contó la artista al periodista Carlos del Amor en La Matemática del Espejo en La2.

La artista era tremendamente joven cuando conoció al muchacho que le daría sus primeros besos y arrumacos. Tenían solo 12 años. "Sé que es ridículo, pero para mí, es la primera vez que he sentido algo en mi cabeza, corazón y también abajo, porque empiezan esas sensaciones de, ¿sabes?, las hormonas disparaban mucho aquí en este cuerpo", manifestó.

Marco, el protagonista de 'La Soledad', fue el primer hombre que la engañó

Pero el cuento de hadas se tornó en pesadilla cuando Laura Pausini pilló a su amado con sus labios pegados a los de otra joven.

Fue su primera traición en el desamor y aunque ahora lo ve como algo infantil, la artista reconoce que esa historia personal marcó su música. Si no fuera por Marco, no hubiese cantado con esa verdad sobre el escenario e igual no hubiese conseguido el éxito que acumula a día de hoy, casi 30 años después.

"Ante todo, no sabía qué significaba ser traicionada y aprenderlo tan joven fue duro y después, si no hubiera vivido esta historia con él, nunca hubiera elegido la canción La Soledad para ir a Sanremo y estoy segura que no hubiera ganado el festival, es imposible", añade.

El giro inesperado de los acontecimientos llegó cuando la artista ganó San Remo. Marco volvió a llamar a su puerta, pero ya era tarde. "Cuando gané en Sanremo, después de cantar esa canción, él regresó a casa y me pidió salir y yo le dije: «Ay coño, es tarde mi amor». Qué revancha extraordinaria, ¿no?", recordó.

Por qué Laura Pausini no quiere casarse

A pesar de que tiene una relación estable desde hace 18 años, Laura Pausini ha descartado, de momento, darse el 'sí, quiero' con Paolo Carta.

"Yo vengo de una tierra que se llama Italia en el que los seres humanos no tienen el mismo derecho a ojos de la ley cuando hablamos de casarnos", dijo la cantante durante una entrevista con René Franco en la televisión mexicana en el año 2013. "¿Por qué me dices que la ley no es igual en Italia? Tú sí te puedes casar", respondía Franco. "¿Pero por qué dividir heterosexuales y homosexuales?", insistía la artista.

El presentador no quedó contento con la respuesta y continuó la entrevista como si se tratase de un interrogatorio, intentando poner a Pausini contra las cuerdas. "Pero Laura, no me asustes, tú eres niña y tu novio es niño. Lo cual hasta donde yo sé sí te permite contraer matrimonio en Italia", aseguró.

Así, Pausini, sin perder los nervios, espetaba: "Si mi mejor amiga quiere casarse pero no puede porque es lesbiana, yo no me voy a casar". Con esto debería haber quedado clara la postura de Pausini, pero el presentador tenía algo que añadir: "¿Tu mejor amiga es lesbiana?".

"No. Bueno, sí, tengo varias amigas lesbianas, varios amigos homosexuales, ¿qué problema hay?", responde Pausini, para terminar soltando un zasca que dejaba intuir su hartazgo ante tanta impertinencia. "Atención René, pórtate bien, eh, porque los heterosexuales italianos pegan. Especialmente a las mujeres".