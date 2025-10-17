Leiva le abre su corazón a Sabina: "Estoy superagradecido con sus aprendizajes, como el sentido del humor"

Leiva acaba de estrenar Hasta que me quede sin voz, un documental profundo sobre su trayectoria y su vida personal. El artista se abre en canal con el público al contar sus problemas de salud en las cuerdas vocales, pero también al explicar cómo se relaciona al principio con grandes músicos.

De esto último indagó en su visita a El Hormiguero cuando Pablo Motos le preguntó por Joaquín Sabina y explicó para los espectadores que al intérprete de El polvo de los días raros le cuesta hablar en las primeras conversaciones con sus ídolos para no decir nada incorrecto.

"En realidad en los primeros años, no en las primeras citas", le corrigió Leiva. Pero en el caso de Sabina no tuvo que fingir ser una mejor persona de la que es, el que siempre ha sido su modus operandi con músicos a los que admira: "Él siempre fue muy generoso y se encargó de demostrarme que somos amigos y que no hace falta hacer 'tontunadas'".

"Se encargó muy pronto de hacerme sentirme familia, y ya son muchos años que trabajamos juntos", expresó el músico en el programa de Trancas y Barrancas. Asimismo, el autor de Princesas halagó a Sabina desde el fondo de su corazón: "Estoy superagradecido con sus aprendizajes, con todo lo que me ha dejado más allá de lo profesional, y es el sentido del humor".

Según defendió Leiva, para el intérprete de Nos sobran los motivos: "Para él lo importante es reírse, no le importa nada más, y me gusta mucho verlo de alguien con esa trayectoria". "Cuando hay solemnidad, él ha venido a reírse", insistió Leiva, mostrando su máxima admiración por el maestro.