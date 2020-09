Lele Pons y su foto más realista: "¡Larga vida a la celulitis!"

Ya lo ha hecho en multitud de ocasiones. Lele Pons no tiene complejos y basta dar un pequeño repaso por su Instagram para comprobar la gran cantidad de contenido 'sin filtros' que publica. Además, no todas las imágenes son con la pose perfecta, ni mucho menos. Ella es la primera que comparte sus recuerdos de hace años, esas fotos de adolescente que todos encerramos en un cajón para no tener que verlas a menudo.

Vídeos de broma, TikToks imposibles, expectativas vs realidad... Lele Pons se dedica a hacer humor en las redes, además de presumir de bikinazo de vez en cuando.

Sin embargo, las fotos en bikini no siempre salen como esperas. Te colocas frente al mar, sonríes... Y en el resultado tus piernas aparecen repletas de celulitis. Muchas mujeres descartarían la foto, no la publicarían e incluso la borrarían de su biblioteca, pero a Lele Pons le da igual y no tiene miedo de mostrarse tal y como es ante sus 41 millones de seguidores.

"¡Larga vida a la celulitis y a los cuerpos naturales! Domingo sin filtro", escribía la joven junto a tres imágenes con las que manda un potente mensaje de normalización muy alejando de los estándares de Instagram, donde abundan los cuerpos esculturales y aparentemente perfectos.

No hace falta dar discursos de body positive ni alzarse como una auténtica gurú de belleza para reivindicar la belleza real de las mujeres. Gestos desinteresados y corrientes como este son los más necesarios para conseguir un mundo menos superficial y más terrenal. Eso sí, está claro que cuando quiere, Lele Pons sí que sabe posar...