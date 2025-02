Leo Harlem, de cerca: cuántos años tiene, quién es su desconocida mujer y el día que estuvo a punto de morir

Leo Harlem no necesita presentación.

El cómico y actor es uno de los rostros más consagrados de los teatros de nuestro país y de los medios de comunicación. El humorista lleva décadas inundando la pantalla y las ondas con su sentido del humor y desparpajo.

Unos inicios lejos de la comedia

Leo Harlem nació en León en 1962 bajo el nombre de Leonardo González Feliz, pero pronto se mudó con su familia a Valladolid. Allí, de los 16 años 28 años, tuvo una primera profesión totalmente alejada de la comedia y la actuación: la de panadero.

Este trabajo lo compaginó con sus estudios, los cuales también se alejaban del mundo del espectáculo. Leo empezó a estudiar Arquitectura, carrera que abandonó para estudiar Derecho, que tampoco acabó.

Y en ese momento, a los 28 años, empezó a trabajar en un bar de Valladolid, lo que le dio las tablas de su actual profesión, pero sobre todo le dio su apellido artístico: Harlem, como el nombre del establecimiento. Allí trabajó hasta los 40 años.

"Trabajé en un bar vallisoletano que se llamaba Harlem. Allí se ponía música de jazz, soul… Y se me quedó el nombre como si fuera mi propio apellido. Imagínate que me llego a llamar artísticamente Leo González. ¡Parece la placa de un podólogo en la calle! Sólo le falta añadir, 2º C", contó sobre el origen de su nombre artístico en una entrevista en la revista Diez Minutos.

Al margen de la comedia, Leo Harlem se considera todo un experto en restauración, y así lo contó en Cuerpos especiales: "Antes de dedicarme al mundo del espectáculo me he dedicado a vivir".

"He andado mucho por ahí, por todos los sitios. Me gustaba mucho la tasquita, el alterne, aquí qué se come bueno... y ya tenía mi archivo. Se ha reforzado a medida que he viajado más".

Del bar a El club de la comedia

Su camino en la comedia comenzó al visitar un bar tras trabajar, cuyo dueño le convenció para que se lanzara a actuar, pues valoraba su sentido del humor.

Gracias a estos ánimos los amigos del humorista mandaron una actuación suya a El club de la comedia, donde Harlem acabaría empezando la carrera como humorista a lo grande. Y, seguidamente, consiguió llegar a la final del Tercer Certamen de Monólogos en 2002. Quedó por detrás de Dani Delacámara y por delante de El Monaguillo.

Una carrera consagrada

Dicho evento marcó el inicio de su exitosa carrera humorística. Desde entonces, ha participado en numerosos programas de televisión, como La hora de José Mota, El Club del Chiste y Zapeando.

Pero, además, Leo Harlem ha saltado a la gran pantalla, en películas como El mejor verano de mi vida y la saga Padre no hay más que uno.

A sus 62 años, Leo Harlem continúa siendo una figura destacada en el panorama humorístico español, combinando su trabajo en televisión, cine y espectáculos en vivo, siempre presente.

Su vida personal con una mujer poco conocida

En cuanto a su vida personal, Leo Harlem mantiene una relación de más de 30 años con su pareja, Nuria, a quien conoció durante su etapa universitaria. A diferencia de él, ella es una persona anónima, y apenas asoma por la vida pública del cómico.

Aunque no están casados, su vínculo es sólido. Sobre la ausencia de hijos en su vida, ha explicado que tanto él como Nuria viajan mucho debido a sus trabajos, y consideran que no tener descendencia es lo más conveniente.

En una entrevista en Vanitatis defendió la decisión de no tener hijos: "No soy padre en la vida real, pero me gustan los niños, me llevo bien con ellos".

El humorista, aunque no se cierra en banda en comentar su vida privada, sí defiende que quiere mantener un perfil discreto. "Yo tengo mi vida, mi pareja... a mí me gusta la vida sencilla", expresó Harlem en Trendencias.

El día que casi pierde la vida

Leo Harlem lleva una vida discreta, pero entre entrevista y entrevista se les escapa alguna que otra confesión. En marzo de 2020, pocos días antes de que empezase el confinamiento por el coronavirus, el cómico sorprendió a Trancas y Barrancas en El Hormiguero al revelar que estuvo a punto de morir.

"Yo estuve muerto ya una vez, de una intoxicación, y lo vi cerca", dijo durante la entrevista de las hormigas. "Es como dormir, pero más bestia", aseguró para luego añadir: "Es una cosa que no te llama. Te quedas dormido para siempre, es un sueño profundo".

Su reflexión, después de ese incidente, es que hay que disfrutar. "Hay que llegar con energía, habértelo pasado bien, haber disfrutado", dijo el humorista.