Lola Índigo e IlloJuan no se esconden y comparten imágenes de su escapada romántica

Lola Índigo está de descanso temporal de la música. Aunque la artista anunció GRX La Feria en mayo —una especia de festival con varios escenarios y un cartel repleto de artistas andaluces— la cantante disfruta de un tiempo sin conciertos.

Y lo hace de la mano de viajes y el amor. Los rumores de que la intérprete de EL PANTALÓN estaba saliendo con el streamerIllojuan se hicieron más fuertes cuando ella misma compartió su primera imagen junto al malagueño en Nochevieja.

Aunque son amigos desde hace tiempo, fueron pillados besándose, y pese a no confirmar su relación, parece que ya no se esconden.

Lola Índigo ha compartido un carrusel de imágenes desde su cuenta de Instagram disfrutando de una escapada junto a Illojuan, junto al que ha posado para la foto y al que también ha fotografiado en entornos de lo más enviables.

Todo apunta a que el destino escogido para el viaje romántico es Lanzarote, en las Islas Canarias. Allí la pareja disfruta del sol, el mar, los paisajes volcánicos y su patrimonio histórico. Lola Índigo ha compartido selfies junto al malagueño, y también lo ha retratado a él solo disfrutando de estas vacaciones.