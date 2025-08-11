Lola Índigo, Quevedo, Penélope Cruz... Todos los invitados del último concierto de Bad Bunny

La residencia de Bad BunnyNo me quiero ir de aquí en Puerto Rico está reuniendo a famosos de todos los rincones del mundo.

En su 15º concierto de este verano en el Coliseo de San Juan, el pistoletazo de salida a la canción Voy a llevarte pa PR lo ha dado la mismísima Penélope Cruz, convirtiéndose en protagonista del concierto al grito de "¡Acho, PR es otra cosa!".

Pero, además, en la famosa casita del recinto, con la que decora el intérprete de Amorfoda su performance, se han colado otros artistas españoles, que han disfrutado del show del rey del reguetón.

A la actriz se han unido así su marido Javier Bardem y artistas como Lola Índigo y Quevedo, que pese a intentar pasar desapercibidos han sido captados por las cámaras.

Todos ellos han disfrutado el concierto de Bad Bunny, donde interpreta con mucha pasión su disco Debí tirar más fotos, con un concepto en el que abraza sus raíces desde la letra de las canciones hasta la musicalidad y la forma de defenderlas sobre el escenario.