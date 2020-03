Lola Indigo responde de forma contundente a Vox: "Sin cultura, todos serían tan desalmados como vosotros"

Un nuevo tuit de Vox sembraba la polémica en redes sociales, al publicar una imagen con Javier Bardem, Pedro Almodóvar y Eduardo Casanova , asegurando que "España puede vivir sin sus titiriteros". Lola Indigo , Paco León o Jaime Lorente, no han dudado en responder contundentemente a esta afirmación.

En plena crisis por el coronavirus el partido de Santiago Abascal publicaba un tuit con un montaje de Javier Bardem, Pedro Almodóvar y Eduardo Casanova, y una foto de un agricultor con una máquina de arar en el campo, y el texto: "España puede vivir sin sus titiriteros, pero no sin sus agricultores y ganaderos. Hoy, como siempre, gracias a todos los españoles del campo por vuestro trabajo".

Ante esta afirmación, la cantante Lola Indigo no ha dudado en replicarles: "En un mundo sin CULTURA y sin ARTE, todos serian tan grises y desalmados como vosotros". Un tremendo 'zasca' a Vox, que acumula ya más de 7.000 reuits y más de 32.000 me gustas, superando los de la publicación del propio partido:

MÁS CRÍTICAS AL TUIT DE VOX

Pero Lola Indigo no es la única que ha querido pronunciarse en contra del polémico tuit, Paco León aseguraba: "Me entristece profundamente leer esto.... esto es un delito de odio. Esto no lo puede decir un partido político que quiera considerarse demócrata. Contra la oscuridad, luz. Contra el odio, amor. Contra la estupidez, cultura".

Por su parte, Jaime Lorente, que interpreta a Denver en la serie 'La Casa de Papel', aseguraba: "Me producen el asco más profundo. Vuestras maneras son un pozo de mierda, al igual que vuestra educación. ¿Hace falta insultar de esa forma el trabajo de unos para elogiar el de otros? Quizá os deberíais leer Ética a Nicómaco para aprender a vivir en sociedad".

Ante la crisis que estamos viviendo, no es tiempo de populismos o polémicas, sino de remar todos juntos, de ser conscientes y agradecer el trabajo de aquellos que nos están permitiendo estar en casa estos días, de los sanitarios, los transportistas o trabajadores del campo, pero apreciando también el valor de la cultura, del entretenimiento, y de la riqueza que poseemos como sociedad en su conjunto.