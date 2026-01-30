Lola Young regresa a los escenarios después de retirarse de la música tras un desmayo en directo

La celebración de la gala de los Premios Grammy 2026 está a la vuelta de la esquina y será una noche muy especial, sobre todo para los cantantes nominados a Mejor artista revelación, los cuales actuarán en la gala 68ª junto a otros grandes artistas.

Sin embargo, los nominados a esta categoría han actuado en un evento especial la noche del 29 de enero en The Lot at Formosa, dejándonos un aperitivo de lo que serán sus actuaciones en la gala.

Además, muchos artistas han asistido a esta fiesta para ver actuar a Addison Rae, Alex Warren, KATSEYE, Leon Thomas, Lola Young, Olivia Dean, Sombr, y The Marías, siendo la de Lola Young la que más miradas ha acaparado.

Y es que la cantante lleva casi cuatro meses retirada de la música trasel desmayo que sufrió en directo en el All Things Go Music Festival de Nueva York en septiembre de 2025.

Se pensaba que su regreso sería en la gala de los Premios Grammy 2026, pero ha sorprendido con una actuación magistral con la que ha demostrado que está más que lista para volver.

¿Ya está recuperada?

"No he actuado desde septiembre, así que este es un momento muy especial para mí. He vuelto y me siento mejor", declaró la cantante para introducir su actuación.

Sin embargo, la cantante no ha revelado aún qué afección la hizo retirarse de la música, aunque sí que se sabe que Lola Young está diagnosticada de un trastorno esquizofrénico con episodios maníacos.

"Gracias a todo el mundo que está aquí y a todo el mundo que hace que actuar se sienta así", finalizó la artista de Messy antes de empezar a cantar Post Sex Clarity, canción que se encuentra dentro de su disco I’m Only F**king Myself.

La cantante, también interpretó el tema D£aler, el cual se encuentra de su último disco.