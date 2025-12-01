Lorde y Björk entre los artistas que se unen al boicot a Israel

El movimiento No Music For Genocide se ha convertido en una de las campañas de presión cultural hacia Israel más fuertes actualmente, habiéndose unido a ella múltiples artistas, bandas y sellos discográficos.

La causa pretende restringir el acceso a la música de los artistas en Israel mediante un geobloqueo, es decir, mediante el bloqueo de la escucha en esa zona geográfica, como protesta por el genocidio en Gaza.

Recientemente, se han incorporado algunos artistas como Massive Attack y Paul Weller, los cuales pidieron permiso a sus discográficas para limitar el acceso a su música. Esta misma propuesta la hicieron hace meses artistas como Lorde o Björk, la cuales se sumaron a la causa del movimiento.

Sin embargo, no todos los artistas han obtenido el beneplácito de sus discográficas, como es el caso de Paramore, quienes tras unirse a la causa tuvieron que anular el bloqueo y ahora han conseguido volver a unirse.

Un boicot necesario

El cantante Paul Weller comparó esta campaña con el boicot realizado contra el apartheid sudafricano en los 80, gracias al cual se lograron cambios reales a través de la presión cultural y las sanciones.

En esta misma línea, la poeta y activista Aja Monet describió el boicot como una de las estrategias más efectivas y sostuvo la necesidad de analizar dónde se colocan los recursos en un contexto internacional dominado por intereses económicos.

Además, la primera recaudación de este movimiento logró conseguir más de 7.000 dólares, unos fondos que fueron destinados a organizaciones que tratan de ayudar al pueblo palestino desde el terreno.

La reacción de Israel

La embajada israelí en Estados Unidos expresó a través de un comunicado su descontento hacia este tipo de campañas que, según ellos, solo sirven para aumentar la polarización.

De esta forma, calificaron la lucha del movimiento como inmoral y discriminatoria y señalaron que este tipo de actitudes no ayudan a la convivencia y bienestar de los afectados.

Más de 1000 artistas y discográficas

Entre la lista de artistas que se han sumado al boicot, encontramos a artistas como: