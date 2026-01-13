Louis Tomlinson aclara la relación con sus compañeros de One direction: "Depende de la persona"

Louis Tomlinson vuelve con nueva música el 23 de enero, con el estreno de su tercer álbum en solitario How Did I Get Here?, y de cara a lo que está por llegar rememora cómo ha sido su carrera hasta el momento.

Para el artista no fue fácil volver a subirse a un escenario tras el éxito mundial que obtuvo con One Direction, y de ello reflexiona para Billboard: "Al salir de una banda del tamaño de One Direction todos te observan y se espera que triunfes al instante. Es normal sentir esas cosas, pero si lo permites, te llevarán a tomar decisiones equivocadas".

"La confianza que he ganado en las dos últimas giras fue vital para mí. Lo que me encanta de esos momentos en vivo es que no dejan lugar a dudas, y definitivamente tuve dificultades con eso después de One Direction. Pero estar en esos escenarios y dar conciertos noche tras noche es innegable. Así que llego a este disco con una confianza renovada. Es una sensación agradable", expone, muy ilusionado con lo que está por llegar.

De hecho, este año volverá al Madison Square Garden de Nueva York, el que pisó por última vez con su grupo en 2012: "Jamás en un millón de años pensé que estaría tocando esto solo".

Su relación con los otros integrantes de One Direction

Tras el fallecimiento de Liam Payne en 2024, los exmiembros de One Direction se han mantenido más unidos, pero Louis Tomlinson ha reflexionado sobre si este acercamiento de nuevo dadas las circunstancias se podrá mantener en el tiempo: "Supongo que ya lo veremos con el tiempo. Naturalmente, hay cierta cercanía; definitivamente se siente más cercana que antes. Pero creo que todos estamos tan ocupados que es difícil mantener esa constancia".

Para él "depende de cada persona": "Por ejemplo, Niall —y ojalá dijera lo mismo de mí— no podríamos haber intercambiado un mensaje en todo un año y luego ir a tomar una cerveza y estar charlando sin parar".

Sea como sea, Louis Tomlinson sigue su camino musical con el legado de One Direction a sus espaldas y en sus propias composiciones, y con un vínculo inquebrantable, de alguna manera, con Zayn Malik, Harry Styles y Niall Horan.