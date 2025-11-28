Louis Tomlinson revela la canción de One Direction que nunca le gustó cantar
Durante una entrevista en la que leía cartas enviadas por fans, Louis Tomlinson ha confesado cuál es la canción que menos le ha gustado interpretar y la respuesta no gustará a muchos de sus fans. Lamentablemente, se trata de un tema de One Direction.
La entrevista de Louis Tomlinson en Cuerpos especiales
Louis Tomlinson: "One Direction es la razón por la que hoy estoy aquí, por eso he querido ser valiente y abrazar el pop"
A pesar de que Louis Tomlinson nunca ha tenido malas palabras sobre su paso por One Direction, los fans han reaccionado con sorpresa ante su respuesta en una lectura de cartas de fans.
El británico, durante una entrevista en Cuerpos Especiales con motivo del lanzamiento de su último álbum How did I get here?, confesó que tras su salida de One Direction quiso "abrazar el género pop", pues al fin y al cabo el grupo es la razón por la que está donde está.
Sin embargo, a pesar de ese reconocimiento, cuando el artista leyó la carta de un fan en la que le preguntaban qué canción era la que más había odiado interpretar, la respuesta la tuvo muy clara: era una de One Direction.
Una de las más queridas
Antes de decir su respuesta, el artista confesó que él es "un libro abierto", así que iba a contestar abiertamente a todas las respuestas.
"No creo que haya habido una sola vez que he interpretado What Makes You Beatifuly la he disfrutado. Siempre lo sentí como un reto", confesó Tomlinson, para sorpresa de muchos que la tienen como su favorita.
Su gira 'How Did We Get Here?'
Sin embargo, One Direction ya es cosa del pasado, por lo que Tomlinson ya está centrado en comenzar su gira How Did We Get Here? en 2026, con fechas en Norteamérica y Europa:
- 23 de marzo - Barclays Arena, Hamburgo
- 25 de marzo - Unity Arena, Oslo
- 27 de marzo - Helsinki Halli, Helsinki
- 29 de marzo - Avicii Arena, Estocolmo
- 30 de marzo - KB Hallen, Copenhague
- 1 de abril - Uber Arena, Berlín
- 2 de abril - Lanxess Arena, Colonia
- 4 de abril - Arena Gliwice, Gliwice
- 5 de abril - O2 Arena, Praga
- 6 de abril - Marx Halle, Viena
- 9 de abril - Unipol Arena, Bolonia
- 10 de abril - Unipol Forum, Milán
- 12 de abril - Palau Sant Jordi, Barcelona
- 13 de abril - Movistar Arena, Madrid
- 15 de abril - LDLC Arena, Lyon
- 17 de abril - Olympiahalle, Múnich
- 19 de abril - Lotto Arena, Amberes
- 20 de abril - Ziggo Dome, Ámsterdam
- 21 de abril - Accor Arena, París
- 24 de abril - Co-op Live, Mánchester
- 25 de abril - Utilita Arena, Birmingham
- 27 de abril - OVO Hydro, Glasgow
- 28 de abril - First Direct Arena, Leeds
- 30 de abril - 3Arena, Dublín
- 2 de mayo - The Brighton Centre, Brighton
- 3 de mayo - The O2, Londres