Mabel Lozano, de cerca: su edad, su nombre real, la enfermedad que sufrió y sus dos premios Goya

Mabel Lozano es conocida por ser una artista multidisciplinar: es escritora, directora de cine, actriz y modelo, pero también activista, y defiende siempre que puede los derechos de las mujeres.

Nacida en Villaluenga de la Sagra, Toledo, en 1967, su nombre real es María Isabel López García. A sus 57 años puede decir que a construido una vida en distintos mundos. Cabe recordar que empezó como modelo, lo que le hizo recorrerse el mundo y aparecer poco a poco en televisión como presentadora.

Sin embargo, en 2007 decidió estudiar cine, y desde entonces tiene una reputada carrera como documentarista. A través de esta faceta ha desarrollado un rol de activista al denunciar la explotación sexual que sufren las mujeres a través de la trata y la prostitución.

Dos grandes reconocimientos a su obra

Mabel Lozano ha luchado por que su carrera como cineasta fuera fructífera, pues no tenía apenas referencias, tal y como contó para Programa Ibermedia: "Soy de un pueblo pequeño de Toledo; cuando yo era pequeña las mujeres no eran directoras de cine, no teníamos referentes de mujeres realizadoras".

"Más tarde, trabajando como actriz en Los Ladrones van a la oficina, tuve muy claro que quería dirigir, contar mis propias historias. El detonante para ponerme definitivamente tras la cámara fue conocer el relato en primera persona de Irina, una joven superviviente de la trata con fines de explotación sexual", explicó.

Desde entonces se ha recorrido distintos países donde la prostitución y la trata se ha desarrollado significativamente. "La prostitución es de siempre, de toda la vida, está muy normalizada; además, se relaciona con el ocio, con el divertimiento. Hay mucho desconocimiento de la trata", reivindicó Lozano para el citado programa.

Este ha sido el principal tema de denuncia de la documentarista: Las mujeres que triunfan. Chicas nuevas 24 horas, El proxeneta... Hasta que en 2020 su obra fue premiada por el mayor galardón de cine en España: el Goya.

Así, Mabel Lozano consiguió su primer Goya al cortometraje documental por Biografía del cadáver de una mujer. Y en 2024 fue galardonada con el mismo premio por su documental Ava.

Su vida sentimental

Al margen de su dilatada carrera, Mabel Lozano ha desarrollado una vida privada de lo más interesante. Eso sí, lleva 27 años casada con Eduardo Campoy, cineasta como ella. Ambos se casaron en 1998, y desde entonces comparten su vida. Fruto de su amor nacieron dos hijos.

La enfermedad que paralizó su vida

En 2020 una dura noticia golpeó a Mabel: el 19 de abril de dicho año contó a través de su cuenta de Instagram que había tenido que ser operada de urgencia de cáncer de mama, enfermedad diagnosticada tan solo un mes antes.

Aunque por redes sociales fue contando alguna que otra cosa sobre el tratamiento que estaba recibiendo, fue en 2024 cuando Mabel actualizó sobre su estado favorable con un bonito agradecimiento en redes sociales a la mujer que le detectó el cáncer: "Gracias a ella descubrí mi cancergarbanzocabron cuando apenas empezaba a colonizar mi Lola izquierda. Ella dio luz a mi oscuridad y su amor hizo que yo tuviera menos miedo".

La enfermedad la inspiró para crear el corto de animación Lola, Lolita, Lolaza, el cual está nominado a Mejor Cortometraje de Animación. Cinco años después de su cáncer, la actriz se pronunció sobre su recuperación también para Europa Press: "Lo voy a celebrar, me voy a venir arriba. Lo voy a celebrar de verdad. El cáncer lo he tenido en la teta izquierda, no en la cabeza".

En dicha intervención, Lozano también quiso quitarle el tabú a la enfermedad: "La gente tiene mucho pudor por lo que tiene. Es cáncer, soy una paciente oncológica. Cada uno tiene su tiempo, pero yo he salido del armario para animar a otros a hacerlo y para normalizar esta enfermedad". "De verdad, nos vamos a morir todos porque vivimos muy viejos, pero hay que aprender a hablar del cáncer y a dejar de temerlo tanto", reivindicó ante el mencionado medio.