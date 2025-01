Macarena Gómez, de cerca: su edad, quién es su marido, su hijo y el curioso origen de su casa

Macarena Gómez es por todos conocida por ser, sobre todo, una actriz de comedia. La intérprete lleva décadas en nuestras pantallas y sobre el escenario. Tanto es así que fue nominada a los Premios Goya como Mejor interpretación femenina protagonista por la película Musarañas, de 2014.

Nacida en Córdoba en 1978, la popularidad de la actriz de 46 años llegó después de su papel como toxicómana en la miniserie Padre coraje, y a partir de ahí fue enlazando proyectos y manteniéndose en otros.

Cabe recordar que a finales de 2024 Macarena Gómez saltó a un primer plano por sus declaraciones sobre las mujeres que denunciaban haber sufrido agresión sexual a través de las redes sociales. En ese momento estaba con su pareja, que estuvo implicado en este delicado asunto.

Desde hace años ambos se dejan ver en muchos eventos juntos. Y es que Macarena Gómez, al margen de su carrera, tiene una vida sentimental y familiar que también resulta interesante para los medios.

Su historia de amor con Aldo Comas

La historia de amor de Macarena Gómez y Aldo comas empezó en un bar de Buenos Aires, donde se conocieron gracias a amigos en común, y a la actriz ya le pareció guapísimo y se llevó muy bien con él. Así lo contó para la revista Lecturas, donde expresó que fue un cumplido lo que e hizo fijarse más en él: "Me vio y me dijo que me parecía a Miércoles Addams porque tengo los ojos saltones. Y me encantó porque yo siempre he sido muy fan de Christina Ricci".

Aldo Comas es una socialité que se codea con la jet set europea desde joven: estudió en el internado suizo Alpin Beau Soleil, dónde conoció a los hermanos Casiraghi, hijos de Carolina de Mónaco y también asistió a la boda de Carlota Casiragui con Dimitri Rassam, por ejemplo.

En 2013, la pareja decidió dar un paso más y sellar su amor con una boda. Se casaron en la iglesia de Sant Miquel de Fluvià, un municipio de Girona, de donde es la familia de Aldo. La pareja entró a la ceremonia de una manera muy original: en paracaídas, pues él es muy aficionado a este deporte de riesgo.

Macarena Gómez y Aldo Comas | Gtres

Entre los invitados se encontraron rostros conocidos como Antonia San Juan, Eduardo Casanova y Álex de la Iglesia. Tras la celebración, Macarena y Aldo celebraron la luna de miel en Los Ángeles y el Sudeste asiático.

Gómez expresó para Lecturas el secreto de llevar tantos años casada con Aldo Comas: "Es fundamental que haya admiración en la pareja. Él me admira porque le gusto como actriz y a mí me parece que é tiene una capacidad creativa portentosa y fuera de lo común. Considero que mi marido es un genio".

Una crianza en la naturaleza

Tan solo dos años después de unirse en matrimonio, en 2015, la pareja decidía ampliar su familia y daban la bienvenida a su primogénito, al que llamaron Dante. Hasta día de hoy mantienen alejado de la vida pública que ambos llevan.

La pareja escogió una casa en el Alto Ampurdán, al norte de Girona, para poder criar a su hijo con tranquilidad. De hecho, viven dentro de un molino del siglo XVIII reconstruido para hacerlo habitable.

Para ellos es muy importante que Dante crezca rodeado de naturaleza. Cuentan en la finca con animales como una llama, alpacas, un cerdo, caballos, perros gallinas patos, pavos reales y conejos.