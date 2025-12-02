Madonna, muy contundente con las políticas de Trump por el SIDA

El 1 de diciembre fue el Día Mundial del Sida, una fecha que busca concienciar sobre la enfermedad y desestigmatizar a las personas que la poseen. Sin embargo, una vez más el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha querido ser la nota discordante.

Mediante un correo electrónico, el Departamento de Estado ha ordenado a todos los empleados del gobierno que se abstuviesen de "promover públicamente el Día Mundial del Sida a través de cualquier canal de comunicación, incluyendo redes sociales, compromisos mediáticos, discursos u otros mensajes dirigidos al público”, tal y como informaba el periódico estadounidenseThe New York Times.

Este suceso ha colmado la paciencia de Madonna, quien ha atacado con dureza esta medida a través de una publicación de Instagram.

La reacción de Madonna

“Una cosa es ordenar a los agentes federales que se abstengan de conmemorar este día, pero pedirle al público general que finja que nunca sucedió es ridículo, absurdo, impensable”, apuntaba la cantante.

Según ha declarado, Madonna ha conocido muchas personas que ha amado y que han acabado muriendo por culpa de esta enfermedad, de la cual todavía no hay cura.

"Apuesto a que él nunca ha visto morir a su mejor amigo de sida, sostenido su mano y visto cómo la sangre se drenaba de su rostro mientras tomaba su último aliento a los 23 años”, señalaba.

La administración contra el sida

La administración Trump ya congeló la ayuda exterior a principios de año, lo que descarriló muchos programas de salud pública dedicados a combatir el VIH, el virus que causa el sida.

Además, algunas fuentes señalan que el Departamento de Estado se está planteando eliminar el presupuesto destinado a financiar programas contra el VIH.

Por el momento, la administración aún no ha enviado al Congreso datos del Fondo Presidencial de Emergencia para el Alivio del SIDA, el cual proporciona fondos para programas contra el VIH en todo el mundo.

Una pandemia silenciosa

El virus del VIH asoló a gran parte de la población durante los años 80, llevándose consigo unos 40,4 millones de personas en todo el mundo, según datos proporcionados por la OMS.

Actualmente, gracias a los avances de la ciencia, el VIH no es una enfermedad mortal, pero las medidas de concienciación y métodos de detección siguen siendo necesarios.

Como método para rendir homenaje a las víctimas, Madona quiso hacer un tributo en los conciertos de su Celebration Tour, mostrando los rostros de personas que fallecieron por la enfermedad.