Malú reacciona a las críticas tras compartir una anécdota con su hija en 'La Voz'

Malú sigue inmersa en uno de sus proyectos más ilusionantes: La Voz. El formato de Antena 3 donde la intérprete de Aprendiz se corona como una de las más veteranas, sumando numerosas ediciones a sus espaldas.

Fue durante una de las audiciones cuando la cantante compartió junto a Sebastián Yatra, Pablo López, Mika, una anécdota recuente con su hija. "Se ha pillado un rebote mi hija" comenzó explicando la cantante. El motivo detrás del 'enfado' de su hija se debía a que presuntamente iba "vestida de hombre", ha detallado la cantante. Para aquella gala, la intérprete de Voy a quemarlo todo lució un espectacular traje con corbata, diferenciándose de otros estilismos que había llevado al programa.

En ese relato que explicó la cantante, Malú le comentaba a su hija que "llevaba taconazo". Sin embargo, el look no convenció a su hija, ya que según la pequeña no le gustaba que fuese "de hombre". "Es que ella está en el mundo princesa, brillerío y se ha enfadado porque llevo corbata y de hombre" matizaba la artista de Ahora Tú.

Una anécdota que llegó a las redes. Sin embargo, un usuario respondió diciendo que "Malú confesando en directo que está criando una estúpida machista". Un comentario a lo que la cantante respondió diciendo a este internauta expresando lo siguiente: "Igual se te está yendo un pelín de las manos… Lo digo desde el respeto… Que igual eso sobra por aquí…".

Malú marca un punto de inflexión con 'Todo sabe a ti'

Más allá de las redes, lo cierto es que Malú sigue al pie del cañón con nueva música. Un tema lleno de fuerza con el que la artista madrileña viene dispuesta a triunfar en los escenarios. "Feliz de que por fin vayáis a poder escuchar Todo sabe a ti,el pistoletazo de salida de este nuevo proyecto que tanto me emociona compartir con vosotros. Gracias siempre por estar ahí y por acompañarme en este camino. Esto no ha hecho más que empezar y ojalá os guste todo lo que está por venir" confesó la cantante en redes.

Malú presenta este tema con un videoclip con el que luce una espectacular fotografía en su estética. Todo ello para presentar este himno lleno de fuerza.