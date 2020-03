Maluma habla sobre su supuesto vídeo porno con Ricky Martin

Imagen no disponible / Atresmedia

Tras el éxito de Vente Pa'Ca, muchos medios apuntaron que existía un romance entre Ricky Martin y Maluma, algo que el colombiano desmintió y aclaró diciendo que no es gay pero que respeta a la comunidad LGBT.

Sin embargo, siguen habiendo rumores y ahora van más allá, al parecer dicen que existe un vídeo porno de los artistas. Pero Maluma ha a vuelto a desmentir esta información y ha dejado claro que entre ellos no existe una relación más allá de la profesional y que por lo tanto, no hay vídeos sexuales.

El intérprete de Chantaje ha declarado que "Con respecto al vídeo erótico, este tema me da risa. Simplemente eran ganas de la prensa amarilla de hacer noticia de algo que era mentira". Además, también ha querido zanjar todo este tema diciendo "No soy gay, aunque me siento muy agradecido con esta comunidad y el cariño es cariño siempre".

Maluma no es el primer artista latino que se ve obligado a hablar de su sexualidad, hace pocos días J Balvin desmintió los rumores sobre su homosexualidad.