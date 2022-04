Maluma: quién es su novia actual, el rumor sobre su padre narcotraficante y su experiencia con la marihuana

Después de los aplazamientos por culpa de la pandemia, por fin Maluma vuelve con su música a España. Este 5 de abril estará en el WiZink Center de Madrid pero no es la única fecha del año. Este verano parará con su gira Papi Juancho World Tour en Valencia, Palma de Mallorca, Murcia, Cádiz, Santander y Marbella.

A pesar de que era prácticamente un desconocido hace unos años, la fama mundial le llegó en 2016 a raíz de su éxito Cuatro Babys. Rápidamente, su éxito subió tan rápido como las reproducciones de sus siguientes singles: Felices los 4, Borró cassette, Mala Mía, Hawai o El Préstamo.

Quién es su pareja actual, Susana Gómez

Aunque Maluma y Natalia Barulich pasearon su amor por el mundo entero durante dos años, la relación llegó a su fin a finales de 2019.

"Yo estaba dando un 100 por ciento y solo estaba recibiendo un 20 por ciento. Diría que algunos días obtenía más y eso fue lo que hizo que me quedara. Era cálido, era frío y sentía que estaba viviendo para mi pareja", dijo poco después de la ruptura la modelo y Dj. "Para mi era una relación tóxica", añadió.

Maluma y Natalia Barulich // Instagram

Dos años más tarde, en diciembre de 2021, el artista latino recurría a sus redes sociales para presentar a la que a día de hoy es su pareja oficial. Se trata de Susana Gómez, una joven arquitecta de la que se conocen pocos detalles.

Es completamente anónima y el artista nunca publica imágenes suyas en Instagram, un secretismo que marca la diferencia entre esta relación y la anterior, de la que no dejaba de presumir.

La prensa latinoamericana apunta a que se trata de una amiga de la familia de Maluma a la que el cantante conoce desde hace años. Además, se comenta que podrían haber comenzado a salir en 2020, una información que de confirmarse significaría que la relación existe desde hace más de dos años. Los paparazzi los pillaron paseando juntos por Nueva York en noviembre de 2020.

Maluma y Susana Gómez paseando en Nueva York // GTRES

Las cuentas de fans del cantante, que siguen día a día sus movimientos, ha una compartido una de las pocas imágenes en las que aparecen juntos. Esta es en una boda a finales de 2020.

¿Es su padre narcotraficante?

La infancia de Maluma no tuvo muchas complicaciones. A diferencia de muchos artistas latinos que vienen de estratos humildes, la familia del colombiano no atravesó problemas económicos, todo lo contrario. Vivieron muy cómodamente gracias al trabajo de su padre en Medellín, pero estos orígenes humildes provocaron que naciesen rumores falsos sobre la procedencia del dinero de su familia.

"La gente pensaba que mi familia era narcotraficante y que el narcotráfico había apoyado mi carrera musical, obvio todo eso fue mentira; pero muchas cosas se especulan, y muchas cosas se hablan y es importante que uno está acá para dejar las cosas claras", dijo en una entrevista con la revista Elle, en la que protagonizó su portada.

"Mi papá fue gerente de varias empresas importantes en Colombia, nos iba bien. Diría yo que éramos de estrato medio-alto, mi papá no era millonario, pero éramos una familia paisa, de Medellín muy normal", aclaraba en la misma charla.

A día de hoy, sus padres están divorciados pero guardan una estupenda relación con su hijo. "Gracias a ellos soy o que soy", escribió junto a una tierna foto con ellos.

Su experiencia con la marihuana

Hace poco más de un año, el artista, de 28 años, conectaba con Nuria Roca a través de una videollamada para promocionar en el El Hormiguero su disco 7 Días en Jamaica, un proyecto que grabó en esta isla del Caribe y cuyo estreno tuvo que retrasar por la llegada de la pandemia.

¿Se puso nervioso al cantar con Madonna? Maluma lo confiesa en 'El Hormiguero 3.0' // antena3.com

En directo junto a Trancas y Barrancas, el colombiano no evitó hablar de la marihuana, una sustancia que aunque es ilegal en nuestro país, en Jamaica está a la orden del día. "El cannabis está allí por todos los lados. La marihuana tiene en la isla un concepto muy diferente al del resto del mundo, allí no existe ese tabú. Así que sí, la pasé muy bien, ya me entienden….", dijo entre risas.