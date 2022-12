Manu Tenorio: su mujer, su hijo, la enfermedad que padece y el accidente que paró su vida

Un jovencísimo Manu Tenorio se colaba en los televisores de media España en el año 2001, cuando Operación Triunfo le fichó para la que ha sido la edición más exitosa del talent show musical.

El concurso le abrió las puertas de la fama y 20 años después continúa trabajando en una carrera musical que le ha dado grandes alegrías. Ha editado siete discos de estudio y ha colaborado con decenas de artistas de gran nombre. Hace poco su compañera de OT, Nuria Fergó, contaba con el para cantar juntos Te Amaré, un tema incluido en el último disco de rancheras de la artista.

Su mujer Silvia y su hijo Pedro

Pero Manu Tenorio no solo triunfa en la música. Su vida personal le ha dado grandes satisfacciones.

Comparte su vida con Silvia Casas, una periodista y modelo con la que se dio el sí quiero en el año 2008. La boda, celebrada en el Monasterio de El Escorial, reunió a numerosas personalidades de la música.

"Es una mujer de la que yo aprendo mucho. Para empezar, la admiro mucho porque yo creo que gran parte del amor y de la base del amor está en admirar mucho a la persona que tienes al lado. Silvia es una mujer muy comprometida con nuestro proyecto de vida en común", decía sobre la admiración y el respeto que siente por ella hace unos años en una entrevista con El Español.

Pero Tenorio también reconocía que a veces era complicado para su mujer lidiar con sus altibajos emocionales.

La vida de artista es de todo menos rutinaria y conciliar la vida personal y laboral a veces es complicado. "Los artistas somos muy pesados, muy 'intensitos', siempre estamos en un tobogán emocional. A veces estamos exultantes, y hay veces que no se nos ve y estamos por debajo de nuestra posibilidades, muy ensimismados en nuestras cosas. La verdad que alguna vez incluso acabo muy agotado de mí mismo", admitía el cantante, que sin duda ha encontrado en su mujer su mayor apoyo.

Llevan casados 14 años y continúan tan unidos como el primer día. Así lo demuestran las numerosas fotos juntos que comparten en sus redes sociales, unas estampas familiares en las que también aparece su hijo Pedro.

Se convirtieron en padres el 22 de mayo de 2013, una fecha que tendrán para siempre marcada en el calendario y en su corazón.

El pequeño está a punto de cumplir diez años y es un motivo de orgullo para Tenorio. "Me aporta mucha alegría de vivir y muchísima energía. Este hombre me despierta muchísimo y, cuando estoy perdido y ensimismado en mis cosas, me saca de un plumazo fuera de mis cosas. Se agradece muchísimo que lo saquen a uno de su maremagnum. Es un figura", decía en la misma entrevista.

El accidente doméstico que paralizó su vida

Fue en el año 2018 cuando Manu Tenorio sufrió un accidente en su casa que le obligó a poner en stand by su carrera y centrar sus esfuerzos en su recuperación.

El cantante sufrió una descarga eléctrica que le dejó graves quemaduras en los brazos, el torso y la cara. Gracias a la paciencia y el equipo médico pudo recuperarse. Ahora las cicatrices que tiene en la piel le recuerdan la suerte que tuvo. Podría haber tenido un desenlace mucho peor.

Manu Tenorio con los brazos vendados saliendo del hospital de La Paz // Gtres

"Fui a comprobar, a ver por qué no había luz y cuando subí los plomos aquello estalló. Eran los de fuera de mi casa que hay más de 400 vatios. Menos mal que no me dio directamente a mí. A mí lo que me dio, digamos, la onda expansiva. Si me llega a dar la descarga directamente me había dejado...", contó a El Español.

Cuando echa la vista atrás solo siente agradecimiento a su familia por permanecer a su lado día tras día en su proceso de recuperación.

"No me quedo con el dolor que pasé, ni me preocupan las secuelas que todavía están dibujadas en mis manos y brazos.... Cuando me hablan de aquel día de alguna forma lo recuerde con alegría... Porque lo primero que me viene la cabeza es lo importante que fue tener a mi familia cerca, y lo que más me emociona es la cantidad de mensajes de apoyo y cariño que me llegaban por todas partes, por privado, por mensaje, llamadas etc... Eso me sanó el alma... Y me ayudo a que el dolor físico no dejase mella en mí", contó en sus redes sociales.

La enfermedad que padece

Hace pocos meses el cantante compartía en su cuenta de Instagram un vídeo en el que explicaba que sufría una enfermedad inflamatoria que padece hace años pero que afortunadamente mantiene controlada gracias a los tratamientos y avances médicos.

Se trata de la psoriasis. "Durante unos diez años, creo que fueron como mínimo quince, he estado sufriendo una enfermedad de la piel que es la psoriasis", explicaba el cantante sobre esta dolencia que no se comporta igual en todos los pacientes. Mientras unos sufren picores y escozor, otros conviven con ella sin apenas problemas.

"Después de haber probado tratamientos de todos tipo llevo un año limpio de psoriasis", decía a la vez que agradecía a su médico el trato que le había dado.

No detalló si se trataba de una psoriasis congénita, producto del estrés o de los factores ambientales, pero no cabe duda de que Tenorio ya no tenía vergüenza de haber padecido esa "enfermedad silenciosa".