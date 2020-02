Maria Jara denuncia que las marcas no quieren trabajar con ella por las secuelas de su cáncer

Tras extirparle un tumor del estómago en 2018, por fin Marisa Jara ha recibido el alta hospitalaria dejando atrás una dura etapa. Además, la modelo está a punto de lanzar una nueva colección de complementos dentro de su firma Jade Jara, por lo que este 2020 ha empezado de forma muy positiva tanto personal como profesionalmente.

En una entrevista para la revista Semana, Marisa ha explicado que aunque para ella la cicatriz en su vientre como consecuencia de su operación es el menor de los problemas, muchas firmas de moda no piensan lo mismo.

Recientemente al a modelo le han cancelado un contrato con una firma de lencería debido a su cicatriz, y asegura que es la segunda vez que le ocurre: "Es algo que te molesta y es muy desagradable pero también muy frustrante", asegura.

Para Jara esta decisión de las marcas es un "error", ya que si en la actualidad el peso y la altura ya no son un problema, no debería serlo una cicatriz: "Lo mismo puedes ver una modelo bellísima con vitíligo y no pasa nada, o modelos con rasgos muy resaltados u otras muy mayores sobre una pasarela o haciendo campañas. Y luego, el mundo de las curvies, que está empezando ahora a funcionar de verdad", añade.

Una vez obtenida el alta, Marisa combinará su trabajo como modelo curvy con los preparativos para ser mamá. La modelo sufre endometriosis, enfermedad por la que le han operado 18 veces y por la que tiene dificultades para poder tener hijos. "Ojalá Dios haga el milagro aunque sé que es bastante complicado", confiesa en la entrevista mientras ya ha realizado las primeras visitas en la clínica de fertilidad.