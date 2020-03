Mariah Carey, criticada por abusar del Photoshop en una foto publicada en Instagram

'All I Want For Christmas Is You' cumple 25 años y lo hace volviendo al número 1 de la lista Billboard Hot 100. Para celebrar este éxito, Mariah Carey ha reunido a actores y artistas, como John Travolta, Ariana Grande, Bebe Rexha, Millie Bobby Brown o James Corden, en una versión muy especial de este clásico navideño.