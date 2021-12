Mario Casas asegura que le gustaría volver a trabajar con su expareja María Valverde: "Me encantaría"

Mario Casas y su familia han puesto rumbo a sus tradicionales vacaciones navideñas. Hace ya unos años que la familia Casas han instaurado esta costumbre. Esta vez el destino es el Arrecife Gran Hotel Spa de Lanzarote, donde la familia al completo se encontrará con Óscar Casas, que llega desde Nueva York.

Ha sido en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas donde la prensa ha aprovechado para hacerle algunas preguntas al actor, que tiene una relación con la joven Desiré Cordero desde el pasado mes de agosto.

Entre ellas, los compañeros de GTRES quisieron saber si estaría dispuesto a grabar una tercera parte de A tres metros sobre el cielo (2010), la saga de películas inspiradas en los libros de Federico Moccia. Ya tiene una segunda entrega, Tengo ganas de ti (2012) -con Clara Lago- pero el tercer libro, Tres veces tú, quedó sin adaptación audiovisual.

"Fernando creo que también está ahí deseando hacerla, para todos los fans sobre todo y ojalá salga. Me parece que somos muchos los fans de la peli y ojalá llegue esa oportunidad de que salga y volver a hacerla", contestó Casas, que no dejó lugar a dudas de que le encantaría recuperar esa historia de amor que tan conocidos hizo a los personajes de Hache y Babi.

Babi y Hache en '3MSC' // atresmediacine.com

Volver a encontrarse con su expareja María Valverde no sería ningún inconveniente para el intérprete, que se confiesa un gran admirador de la actriz. "Sí, sí. A mí sí, por supuesto. Es una gran actriz, alguien a quien quiero mucho también y admiro. Así que me encantaría", dijo.

Este reencuentro después de tantos años no supondría ningún problema para Mario, pero tampoco para su pareja actual, Desiré Cordero. "No hay ningún problema. Al final, la vida es así, los años pasan y ojalá", dejaba caer el actor, que espera que cuenten con él para la nueva entrega aunque no tiene nada confirmado todavía.

María Valverde y Mario Casas // GTRES

Cuánto tiempo estuvieron juntos Mario Casas y María Valverde

Cuando María dio vida a Babi, se la dio también a una de las grandes historias de amor del cine español de los últimos años. Su historia con Hache, interpretado por Mario Casas, traspasó la pantalla y los dos actores iniciaron una relación sentimental en 2010.

Ambos intentaron mantenerse alejados de los focos pero les resultó complicado teniendo en cuenta el éxito de las películas y la popularidad que le dieron a ambos. "Mario no tiene ningún defecto. Me encanta que le miren por la calle. ¡Y no me extraña que lo hagan! Yo creo en el amor de verdad y lucharía a muerte por el amor", confesó María en 2012 en una entrevista para In Touch, mostrándose de lo más enamorada.

Sin embargo, a principios de 2014 empezaron a surgir los rumores de ruptura. Sheila Casas, hermana de Mario, se apresuró a desmentirlos en su momento pero finalmente fue ella misma la que confirmó la separación en septiembre de ese mismo año a través de su cuenta de Twitter: "Por la necesidad de callar a las malas lenguas, siento decir que Mario y María rompieron su relación hace unos meses".

Mario Casas y María Valverde en '3MSC' // Atresmedia Cine

En una entrevista para Marie Claire en 2014, María dio algunos detalles sobre la ruptura: "Mario es alguien a quien quise mucho. Pero ahora tengo la sensación de haber estado con un desconocido. Ya no espero nada de él".

Siete años después y enamorada de nuevo, María habla muy distinto de su ex. En la presentación de Fuimos canciones en Madrid, María habló de Mario sin ningún tipo de rencor: "Al final los malos momentos se olvidan. Eso es lo bueno del paso del tiempo, que te quedas con lo bueno". Además, aseguró que se alegraba enormemente por el reciente Goya que ganó por No Matarás.