Marta Hazas y Javier Veiga: 10 años juntos sin hijos, su boda y una vida laboral compartida

Marta Hazas y Javier Veiga forman una de las parejas más solidas del panorama nacional.

Ella tiene 45 años, él 50 y nunca se han planteado crear una familia, al contrario. Disfrutan de su madurez desde del amor en pareja.

Sus motivos para no ser padres

No han sentido la necesidad de tener hijos y, aunque a miuchos les sorprenda, no es algo que les tintinee en la conciencia.

La actriz lo hablaba muy claro en una entrevista con El País. Se negaba a dedicar estos últimos años a los cuidados. "Yo no quiero pasar mi década de los 40 a los 50 en la crianza", contaba la actriz en una entrevista con El País. Javier Vega compartía su opinión y, aunque es consciente de que hay cosas que se va a perder por el hecho de no tener hijos, también considera que hay otros padres con menos hobbys o tiempo libre "por tener que estar cuidado a sus hijos".

Sus preocupaciones laborales y personales van mucho más allá de desarrollar la paternidad, y prueba de ello son los numerosos trabajos que han llevado a cabo juntos.

Cómo se conocieron y sus trabajos

Marta Hazas y Javier Vega se conocieron en el rodaje de la película Muertos de amor en 2011.

A partir de ahí no han vuelto a separarse. Han trabajado en multitud de obras de teatro, pero no solo como intérpretes.

Su afán creador y sus ideas para diferentes guiones les llevaron a fundar la productora Medio Limón, a través de la cual sacan adelante sus proyectos. Desde que sus vidas se cruzaron no han vuelto a separarse y a día de hoy son inseparables. "Nos lo pasamos muy bien. Si no fuese así, no lo haríamos", decía Marta en conversaciones con La Vanguardia sobre el hecho de trabajar juntos.

Películas, series, producciones, entregas de premios cogidos de la mano... Pusieron en marcha juntos la serie de Amazon Pequeñas Coincidencias, en la que además incluyeron alguna referencia personal. "Si estamos discutiendo y Marta dice alguna frase buena, la apunto", bromeaba Veiga en una charla en yu, No te pierdas nada.

Su boda en Santander y el vestido de novia

Se casaron en el año 2016, tras seis años de relación. El lugar elegido fue el Palacio de la Magdalena, en Santander, un lugar a donde acudieron rostros tan conocidos como Paula Echevarría o Cecilia Freire, grandes amigas de la actriz.

Sonrientes y espléndidos por sellar su amor, Marta Hazas y Viega derrochan complicidad y química en las imágenes de su gran día.

La actriz eligió un vestido diseñado por Jorge Vázquez de corte princesa, con mucho tul y adornos florales. Para el peinado escogió un recogido con broches, además de unos pendientes de Joyería Suárez.

Hazas llegó al palacio de la Magdalena subida en un coche de época descapotable conducido por su suego, Suso Veiga.