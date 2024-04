Más allá de Blake Fielder: las otras parejas conocidas de Amy Winehouse

La vida sentimental de Amy Winehouse se vio seriamente afectada por sus diferentes adicciones a lo largo de los años, al igual que su carrera profesional.

Su relación más trascendental fue la que mantuvo con el productor Blake Fielder, con quien se casó a pesar de haber desarrollado un vínculo tóxico en el que drogas, alcohol, sexo y dependencia emocional acabaron por sumir a la cantante en un profundo estado de depresión, que muchos indican como inductor a su temprano fallecimiento.

Sin embargo, las idas y venidas y el divorcio final con Fielder no impidieron a Amy Winehouse a disfrutar también de etapas más tranquilas junto a otras parejas.

Reg Traviss

El actor y director Reg Traviss fue su última pareja. Su corta relación resultó todo un aliciente para Amy Winehouse, que quiso cortar de raíz sus adicciones. Todo se truncó con el precipitado final de la cantante, fallecida el 23 de julio de 2011.

De hecho, la pareja incluso llegó a hablar de boda y de cumplir los deseos de la cantante de convertirse en madre. Sin embargo, según apuntaron algunos medios británicos, el cineasta había rechazado esos planes. Además, poco antes del fallecimiento de la diva del soul salieron a la luz imágenes en las que Reg Traviss aparecía en una actitud muy cariñosa con su exnovia. Una circunstancia que no favoreció la recuperación de la autora de Rehab, que, sumida en una depresión, acabó refugiando de nuevo en el alcohol.

Tras la noticia del hallazgo del cuerpo sin vida de Amy Winehouse, Reg Traviss apareció ante los medios muy compungido y lamentando la terrible pérdida. “Era una persona bella, brillante y mi querido amor”, indicó frente a la casa de la artista.

Posteriormente, el cineasta concedió una entrevista en la que recordaba cómo él sentía que la intérprete “estaba feliz y relajada” durante el tiempo que compartieron. “Iba al gimnasio todo los días”, indicó como ejemplo del serio proceso de rehabilitación que estaba llevando a cabo.

Josh Bowman

A pesar de que apenas se hicieron públicas unas fotografías en actitud cariñosa con el actor Josh Bowman, fueron decisivas para la vida personal de la cantante.

En ellas se observaba a ambos compartiendo un momento idílico en una playa de la isla caribeña de Santa Lucía, imágenes que provocaron que su entonces aún esposo Blake Fielder presentase una demanda de divorcio por adulterio.

Lo cierto es que el actor calificó su relación con Amy Winehouse como una relación de amistad con una “chica guay”, aunque parece que implicaba una mayor profundidad para ella porque, después de la polémica, alegó que “había olvidado que estaba casada”.

Pete Doherty

Las sospechas sobre una relación entre Amy Winehouse y Pete Doherty saltaron en cuanto se publicaron sus primeras imágenes juntos. Aunque al principio alegaban que solo eran amigos, y lo cierto es que parecían estar hechos el uno para el otro en ese momento, finalmente el líder de The Libertines confesó en 2012 en una entrevista en el Daily Mail que “eran amantes”.

“La amaba entonces y, bueno, la sigo amando ahora”, dijo el polémico cantante británico. “Cerca del final, ella se volvió mala y cruel conmigo (...) No soportaba a los idiotas. Y, créanme, tenía un tremendo gancho de derecha”, aseguró.

En la misma entrevista el artista reflejó que fue su muerte uno de los motivos que lo llevaron a dejar atrás los excesos y las drogas para centrarse en su recuperación. “Cuando Amy murió estaba sentado en una habitación del tamaño de una caja de cerillas en Camden Town. No podía salir, básicamente me revolcaba en mi propia suciedad”.

Finalmente, y a modo de homenaje, Doherty dedicó la canción Flags Of The Old Regime a su compañera y amante. “No podía hablar, no podía ver a nadie, no podía agarrar la guitarra y cuando la agarraba era para escribir baladas tristes sobre que Amy no iba a aparecer ya esa noche. Fue un momento de inspiración”, recordó.

Alex Clare

Compañero de profesión, Amy Winehouse mantuvo una relación con Alex Clare entre 2006 y 2007 durante uno de los frecuentes parones en el noviazgo que mantenía con Blake Fielder.

Tal y como recuerda el cantante, se conocieron en uno de los locales favoritos de Amy, el Hawley Arms pub de Camden, en el norte de Londres. Fue su pasión compartida por la música lo que más les unió. “Es una música asombrosa”, indicó Alex Clare en una entrevista, recordando que era una mujer con “gran corazón y gran alma”.

A pesar de que su historia de amor apenas duró un año, el cantante recordó que su separación se produjo en buenos términos y siguieron siendo amigos después del final. Como curiosidad, ambos compartían fecha de cumpleaños: el 14 de septiembre.

Tyler James

Nunca mantuvieron un noviazgo, pero Tyler James es, probablemente, lo más parecido al hombre de la vida de Amy Winehouse.

Comenzaron su amistad cuando, con 12 años, ambos compartieron escuela de teatro y al poco tiempo empezaron a conseguir contratos discográficos conjuntos. De hecho, fue el propio Tyler quien entregó una maqueta de la artista a un productor para que firmase su primer contrato como profesional.

Su vínculo se mantuvo durante todos los altibajos personales y profesionales de la cantante, que siempre tuvo a Tyler a su lado. De hecho, todos estos recuerdos conjuntos quedaron plasmados en [Mi Amy: la vida que compartimos], el libro de memorias de Tyler publicado 10 años después de la muerte de la cantante

En sus páginas refleja la aversión de Amy Winehouse hacia la fama, sus problemas con las drogas y los hombres, sus sueños y anécdotas más divertidas… En fin, todos los momentos vividos juntos, que dejan patente que, como el propio autor refleja, Amy era su “vida entera”.