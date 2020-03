Meat Loaf se desploma en el escenario en pleno concierto en Canadá

SE DESCONOCE SU ESTADO

El rockero Meat Loaf se ha desmayado durante su concierto en el Jubilee Auditorio de Edmonton, en Canadá. Mientras interpretaba su éxito I Would Do Anything For Love, el cantante se desplomó, por lo que fue atendido inmediatamente y trasladado al hospital. Se desconoce su estado y la enfermedad por la que lleva cancelados sus últimos conciertos.