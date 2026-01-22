Meghan Trainor explica por qué recurrió a la gestación subrogada para su tercer bebé: "No fue nuestra primera opción"

Meghan Trainor ha sido objeto de una nueva polémica en redes sociales por recurrir a la gestación subrogada para tener a su tercer bebé. Por eso, la cantante ha querido aclarar su situación: "Nuestra madre sustituta es una de las personas más desinteresadas, fuertes y amorosas que he conocido", ha dicho.

Meghan Trainor, la cantante estadounidense de éxitos como All About That Bass o Me Too, dio la bienvenida a su tercer bebé el pasado 18 de enero. La cantante de 32 años y su marido Daryl Sabara, de 33, compartieron un mensaje en redes sociales para presentar a la pequeña Mikey Moon Trainor al mundo.

"Nuestra bebé finalmente ha llegado al mundo gracias a nuestra increíble y supermujer gestante subrogada", escribieron en Instagram. "Estaremos eternamente agradecidos con todos los médicos, enfermeras y equipos que hicieron posible este sueño. Tuvimos innumerables conversaciones con nuestros doctores durante este proceso y esta fue la manera más segura para nosotros de poder seguir haciendo crecer nuestra familia. Ahora vamos a disfrutar de nuestro tiempo en familia", añadieron.

"La gestación subrogada es simplemente otra hermosa manera de construir una familia"

Las críticas en redes sociales no tardaron en llegar, ya que numerosos usuarios señalaron la "inmoralidad" de recurrir a la gestación subrogada. Por eso, Meghan Trainor ha explicado por qué recurrieron a este método en declaraciones para People: "No fue nuestra primera opción. [...] Estamos eternamente agradecidos por esa opción", ha contado.

Riley, de 4 años, y Barry, de 2, son los otros hijos de Meghan Trainor, a los que sí llevó en el vientre. "Quiero que la gente sepa que la gestación subrogada es simplemente otra hermosa manera de construir una familia. No es algo para susurrar ni juzgar. Se basa en la confianza, la ciencia, el amor y el trabajo en equipo. El camino de cada familia es diferente, y todos son extremadamente válidos", ha añadido la artista.

Meghan Trainor también se ha pronunciado sobre la gestante: "Nuestra madre sustituta es una de las personas más desinteresadas, fuertes y amorosas que he conocido. Nos sentimos muy conectadas durante todo el proceso, y siempre estaré agradecida por el cuidado y el amor que le brindó a nuestra hija", ha relatado. "Nos dio el mejor regalo de nuestras vidas. Contestó amablemente nuestros numerosos mensajes de texto para asegurarnos de que ella estuviera bien".