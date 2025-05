Los mejores momentos de la entrevista a Bad Bunny de Ibai: "Pensé que no iba a volver a España"

Te interesa Así fue el primer concierto de Bad Bunny en España por 20 euros: los vídeos de su actuación en la Sala Moon de Valencia

Bad Bunny volverá a España en 2026 con varios conciertos en Madrid y Barcelona como parte de su gira Debí Tirar Más Fotos World Tour. Con este asunto como excusa, el streamer Ibai Llanos ha entrevistado al puertorriqueño para preguntarle por asuntos personales, por su regreso a Europa, por temas de música e, incluso, por política.

¿Está Bad Bunny en su mejor momento?

Bad Bunny asegura que se podría decir que está en su mejor momento, aunque lo asegura desde un lugar más personal que profesional. "No estoy mejor que cuando tenía ocho años y me hacían todo. De la vida adulta, sí estoy mejor. Yo me levanto y no pienso en lo que he conseguido [como artista], pienso en lavarme la boca. Nada profundo", admite.

¿Por qué ha tardado tanto en volver a España?

La última vez que Bad Bunny celebró un concierto en España fue en 2019 con su gira X 100PRE Tour, y asegura que pensó que no volvería a actuar en el país: "Dije: '¿Será que nunca voy a volver para España?'. Lo pensé en algún momento, pensé que ya no iba a volver".

En cuanto a los motivos del retraso de su regreso, asegura que hay múltiples factores. "De momento se dio como imposible. Es un poco entendible que ya después de 2019 se vino el COVID, pasaron mil cosas... eran detalles de logística, de negocio, de agenda... Así se dieron las cosas. Bien emocionado de volver porque, específicamente en España, los shows que tuve anteriores fueron muy especiales. Eran como una excursión de la escuela", explica.

Los artistas actuales favoritos de Bad Bunny

Una pregunta complicada: ¿cuáles son los artistas de la actualidad que más le entusiasman a Bad Bunny? "Me gustan Dei V, Omar Courtz... Yo no escucho todo el tiempo a De la Rose, pero con las canciones que escucho siento que hacía falta lo que ella es. RaiNao me encanta demasiado, a Yan Block se le ve un intento de traer algo distinto...", enumera.

Su álbum favorito de su discografía

Otra cuestión polémica: para Bad Bunny, el mejor álbum de su carrera es el último, DeBÍ TiRAR MáS FOToS, a pesar de las opiniones de sus seguidores. "Yo sé que hay muchos fans que se van a los puños diciendo que es X 100PRE, otros que YHLQMDLG... La música es así, tampoco se puede hacer una lista de los mejores artistas de la historia porque todo el mundo pringó algo muy especial", señala.

¿Cómo es Messi?

Ibai Llanos también le ha preguntado sobre la primera vez que conoció a Messi, al que el puertorriqueño tilda de "callado": "Es una persona que cuando está en un lugar seguro y con su gente segura, es cuando más cómodo se siente para hablar. Un tipo tranquilo, como yo lo percibí. Un tipazo".

¿Bad Bunny sería político?

En cuanto a un posible futuro de Bad Bunny como político, el cantante responde claro: "No". Asegura que solo piensa en ello las veces que se lo preguntan en entrevistas: "No sería muy difícil en el gobierno en Puerto Rico porque cualquier cosa podría ser mejor de lo que hay, pero pienso que es como un mundo irreparable, entrar para allá es como meterse... no sé".