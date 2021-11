Mercedes Guillén, la madre de Roberto Leal y protagonista de su último premio

Te interesa Antonio emociona en 'Pasapalabra' al lanzar un mensaje a su hijo trans de 11 años

Mercedes Guillén, la madre de Roberto Leal, le robó este martes el protagonismo al recoger el premio a Mejor presentador por Pasapalabra.

En realidad, no se lo robó, Roberto Leal le dio el protagonismo al invitarla a subir al escenario y regalarle el galardón.

"Decían que este premio me lo dan por la versatilidad. Eso se puede aprender, pero la bondad... es un matiz. La bondad eres tú. Lo era papá y lo eres tú. Si este premio también es por bondad, este premio es para mi madre. Es para ti. Te pido que lo pongas en la mesa del salón para que lo vean tus hermanas y tus amigas del café, y que pongas el foco en el premio y no en la foto de la comunión que preside el salón desde hace 35 años", le dijo al recoger el Ondas, donde también se acordó de su padre. "Me da mucha lástima que papá no pueda ver esto".

El público respondió con una sonora ovación, y Mercedes se acercó el micrófono para repetir: "Gracias, gracias, y gracias".

Mercedes, compañera de trabajo de Roberto Leal

Mercedes es uno de los pilares de Roberto Leal. Su complicidad se ve en las publicaciones que comparten en Instagram, en las que se deduce fácilmente que ambos comparten la misma forma de ser.

Roberto y Mercedes también compartieron trabajo durante un tiempo. Fueron compañeros entre noviembre de 2019 y febrero de 2020 en el programa Escala Sur, de Canal Sur, un formato de entrevistas a personajes andaluces creado por Roberto Leal y su mujer Sara Rubio.

Mercedes tenía una sección en este programa, La madre que te parió, en la que daba a conocer a las madres y familias de los invitados a través de reportajes y charlas. "Todos los compañeros que trabajaban con ella estaban enamorados", contó Roberto Leal en una entrevista con Cristina Pardo en 2020, en la que Mercedes reconoció que su hijo era muy buen jefe.

Experta en corte y confección

Roberto Leal le dio a Mercedes Guillén la oportunidad de ponerse ante las cámaras, un ambiente en el que se desenvuelve como pez como también se puede ver en las conexiones hechas en televisión, pero Mercedes en realidad ha estudiado Corte y confección.

Ella se define en su perfil de Instagram como "alcalareña, abuela y amante de la poleá", y asegura que no le gusta dejar a su hijo solo.

"Me tranquiliza y me baja los pies a la tierra", dijo de ella en una entrevista en la que confesó que la llamaba antes de empezar un programa en directo.

Madre de dos hijos y abuela de cuatro nietos

Roberto Leal tiene una hermana, Mercedes, con la que se lleva tres años. Es auxiliar de enfermería y madre de dos niños.

Mercedes tiene cuatro nietos, dos niños y dos niñas. Los dos mayores son los hijos de Mercedes y los dos pequeños, los hijos de Roberto Leal.

La familia es un motor para Mercedes, que en diciembre de 2019 perdió a su marido, Paco. De él también se acordó al recoger el Ondas: "Me da mucho coraje que mi padre no pueda vivir esto. Va a hacer dos años que se fue y me da lástima".