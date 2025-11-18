La Met Gala anuncia su tema para 2026

La organización de la MET Gala de 2026 ya ha comenzado, y Vogue ya ha anunciado la temática de la colección del Costume Institute del Museo Metropolitano de Arte en la próxima primavera que inspirará el gran evento de moda con celebrities .

La MET Gala es el evento por excelencia de las celebrities y la moda, y cada año los famosos acuden a los mejores diseñadores para lucir a temática establecida.

Este 2025 el tema era 'Tailopred For You', una reivindicación de la sastrería y de la ropa hecha a medida. Y la edición de 2026 ya tiene su temática para la gran exposición que sirve de antesala del evento: Costume art.

Como cada año, será en primavera de 2026 cuando el MET de nueva York abra la exposición relacionada con la temática. Una temática que busca ensalzar la moda y el arte y derribar las jerarquías de ambos mundos.

De hecho, según ha compartido Andrew Bolton, el comisario de la exposición, esta se inspira en la centralidad del cuerpo vestido en la vasta colección del museo. Eso sí: pese a conocer el tema, todavía no ha sido anunciado el código de vestimenta, aunque ya se tiene la inspiración.